- Nie wiem, jaki postulat zgłasza pan Sławomir Broniarz, bo on sobie zaprzecza - mówił we wtorek minister edukacji Dariusz Piontkowski, zapytany o pomysły Związku Nauczycielstwa Polskiego na organizację szkół po 1 września. Według szefa resortu, złym pomysłem jest m.in. masowe badanie nauczycieli pod kątem koronawirusa i pozwolenie dyrektorom szkół, by samodzielnie decydowali o nauczaniu zdalnym.