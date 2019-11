Huragan Amelie pozbawił we Francji prądu 140 tys. domów. Jedna osoba zaginęła

Prędkość wiatru w porywach dochodziła do 163 km na godzinę. W departamentach na południowym zachodzie, północnym zachodzie i w środkowej części Francji przez część dnia obowiązywał stan alertu i wydano ostrzeżenia przed silnym wiatrem, ulewnymi deszczami i powodziami.



Strażacy w Nicei przekopywali metr po metrze ziemię, która osunęła się na dom 70-letniej kobiety.

U wybrzeży Bretanii 146 km na godz.



Najsilniejsze wiatry wiały w Żyrondzie (163 km na godz.), departamencie Landy (148 km na godz.) i na wyspie Belle-Ile u wybrzeży Bretanii (146 km na godz.).

