Doktor zwracał uwagę, że w niedługim czasie dziennie w Polsce notowanych może być po kilka tysięcy nowych zachorowań, a "skala problemu będzie robiła wrażenie przez to, że na jesieni pojawi się wiele samych podejrzeń zachorowań na koronawirusa. Wiele osób będzie bowiem chorowało z powodu grypy czy przeziębień".

- Odzwierciedleniem powagi sytuacji będzie ilość zgonów oraz dostępność respiratorów dla osób w najcięższym stanie - zaznaczył Posobkiewicz.

Sezon koronawirusa

Zdaniem byłego głównego inspektora sanitarnego koronawirus cechuje się sezonowością, dlatego jesienią oraz zimą będzie znacznie więcej zachorowań. - Oczywiście są przypadki zakażeń latem, ale to dlatego, że wcześniej wirusa nie było i nie nabyliśmy odporności - tłumaczył.

Wideo: "W Polsce możemy mieć po kilka tysięcy zakażeń dziennie" - ostrzega Posobkiewicz

- Możemy mieć nadzieję, że podobnie jak na wiosnę, dotknięcie naszego kraju zakażeniami będzie zupełnie inne niż w krajach Europy Zachodniej. Społeczności różnie reagują na COVID-19 - powiedział.

"Słowiańskie geny"

Jak wyjaśnił, w Polsce "sezon jesienno-zimowo-wiosenny jest długi i wirusów krążących w środowisku jest sporo. Być może wirusy powodujące przeziębienia przećwiczyły już społeczeństwo, dodatkowo może nasze słowiańskie geny trochę bardziej nas chronią".

Zaznaczył, że jak tylko pojawi się szczepionka przeciw grypie, to warto z niej skorzystać. - Ona nie zabezpieczy nas przed COVID-19, ale te dwa wirusy mogą się w organizmie spotkać. Jeżeli spotka się wirus grypy i Sars-CoV-2, to człowiek może zostać bardziej doświadczony przez chorobę" - mówił. Przypomniał, że sama grypa może nieść ze sobą poważne konsekwencje.

Nauczanie w czasie epidemii

Posobkiewicz przyznał, że powrót do szkół na pewno będzie wiązał się z większą liczbą zakażeń. - Trzeba jednak się zastanowić, co chcemy robić w przyszłości. Gdybyśmy nakryli się szklanym kloszem jako kraj, to po miesiącu byśmy tego wirusa nie mieli. Ale później, po zdjęciu klosza bylibyśmy w tym samym miejscu, co miesiąc wcześniej. Jedna nowa zakażona osoba sprawiłaby, że ten wirus dalej by się rozprzestrzeniał - argumentował rozmówca Piotra Witwickiego.

Jak dodał, trzeba edukować dzieci i starać się wracać do normalności, a jeżeli sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagała, można zamknąć szkołę, czy przejść na zdalny tryb nauczania.

- Z dziećmi w domach musieliby zostać rodzice, to byłyby miliony niepracujących ludzi. Pytanie, jak długo taką sytuację bylibyśmy w stanie wytrzymać jako kraj - zauważył.

