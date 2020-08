Koronawirus w szkole. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego

O zakażeniu wśród pracowników szkoły poinformowały w niedzielę lokalne media. Placówka na swojej stronie internetowej zamieściła komunikat, w którym podała, że "z powodu zagrożenia epidemicznego (zdiagnozowanych dwóch przypadków zakażenia koronawirusem Covid-19 wśród pracowników szkoły), zaplanowane na 25 sierpnia spotkania informacyjne z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I zostają odwołane".

ZOBACZ: Powrót do szkół. Wyzwanie, które warto podjąć

Co z rozpoczęciem roku?

Szkoła podała także, że "wszelkie informacje dotyczące początku nowego roku szkolnego i sytuacji epidemicznej będziemy publikować na stronie internetowej szkoły oraz na FB".

ZOBACZ: Koronawirus w dwóch jednostkach pogotowia ratunkowego we Wrocławiu

Według ostatnich danych, w Wielkopolsce do tej pory odnotowano 5142 przypadki zakażeń koronawirusem, z czego obecnie 1552 to tzw. przypadki aktywne. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło w regionie 218 osób. Wyzdrowiało 3372 chorych

WIDEO - 40 lat od katastrofy w Otłoczynie. Wspomnienia pasażerów oraz ich bliskich Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ PAP