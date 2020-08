Masowe protesty w Mińsku, a w sieci nagranie Łukaszenki z kałasznikowem

W niedzielę na opublikowanym w internecie nagraniu widać prezydenta Białorusi, Alaksandra Łukaszenkę wysiadającego z rządowego helikoptera z bronią w ręku.

Nie wiadomo do czego służyła prezydentowi broń. Wideo pokazuje jak Łukaszenka idzie po placu przed Pałacem Niepodległości w Mińsku. Trzymany przez niego karabin, jak dostrzegli internauci to Kałasznikow bez zamontowanego magazynku.

ZOBACZ: Pełna gotowość bojowa białoruskiej armii. "Siły NATO mogą zaatakować od strony Polski"

Na Twitterze pojawiły się też fotografie przedstawiające zmierzające w kierunku Mińska wojskowe pojazdy BTR. Wcześniej podległe Łukaszence ministerstwo obrony ostrzegało protestujących "nie możemy patrzeć spokojnie, jak pod flagami, pod którymi faszyści organizowali masowe mordy Białorusinów, Rosjan, Żydów, innych narodowości, dzisiaj organizowane są akcje w tych świętych miejscach (miejscach pamięci z okresu II wojny światowej). Nie możemy do tego dopuścić!".

More army units on the way to #Minsk.

If I'm not mistaken, this is a BMP-1 behind the BTR-70. 😳#Belarus pic.twitter.com/m9tBPl2x44