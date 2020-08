Piontkowski: dyrektor szkoły nie został sam z decyzjami

W przypadku pojawienia się strefy "żółtej" lub "czerwonej", bądź zachorowania czy podejrzenia zachorowania dziecka lub nauczyciela w szkole, zgłasza się do inspektora sanitarnego i to on tak naprawdę podejmuje decyzje i mówi jakie środki zaradcze wprowadzić. Nie ma więc jakiejś gigantycznej odpowiedzialności dyrektora - powiedział w programie "Graffiti" minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Piotr Witwicki pytał swojego gościa, czy od 1 września dzieci wrócą normalnie do szkół. - Takie jest założenie. Zgodnie z przepisami, które niedawno przyjęliśmy we wszystkich szkołach w Polsce ma się zacząć stacjonarny, tradycyjny rok szkolny z zajęciami w klasie. Chyba, że będzie gdzieś zagrożenie epidemiczne wówczas przewidujemy, że dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym będą mogli podjąć decyzję o ograniczeniu, bądź zawieszeniu zajęć stacjonarnych - powiedział minister Piontkowski.

"Nie chcemy tworzyć jednego schematu"

Dopytywany, czy w przypadku wykrycia przypadku koronawirusa u jednego ucznia odparł, że "inspektor sanitarny, jeżeli zdarzy się zachorowanie na terenie szkoły, powinien przynajmniej część uczniów i pracowników wysłać na kwarantannę, aby sprawdzić, czy doszło zakażenia".

Piontkowski zaznaczył, że uczniowie i nauczyciele mogą nosić maseczki w placówce, jeśli chcą.

- Dyrektor szkoły nie został pozostawiony sam z decyzją. Wprowadziliśmy zasadę, że dyrektor szkoły, placówki oświatowej, będzie musiał to uzgadniać z inspektorem sanitarnym, bo to jest instytucja, która ma największą wiedzę na temat sytuacji epidemiologicznej i to ona będzie ostatecznie decydowała jakie środki zaradcze wprowadzić - powiedział minister.

- Trzeba pamiętać też o tym, że niewielka szkoła na terenach wiejskich, kilkudziesięcioosobowa to zupełnie inna sytuacja niż ogromna szkoła w dużym mieście z ponad tysiącem uczniów - dodał.

- Nie chcemy tworzyć jednego schematu, bo ten schemat nie w każdej placówce byłby do zastosowania - powiedział.

"Ma robić to, co zawsze robił"

Piontkowski podkreślił, że wracamy do stacjonarnych zajęć, "więc tutaj jakiejś poważniejszej odpowiedzialności dyrektora nie ma". - On przecież co roku organizował pracę szkoły - dodał. - Mówmy o tym, że np. powinien wprowadzić warunki, które pozwolą na niemieszanie się większych grup uczniów w stołówce, więc może np. zrobić dwie przerwy obiadowe zamiast jednej. To nie wymaga jakiejś gigantycznej pracy koncepcyjnej - dodał.

- W przypadku pojawienia się strefy "żółtej" czy "czerwonej", bądź w przypadku zachorowania czy podejrzenia zachorowania dziecka lub nauczyciela w szkole zgłasza się do inspektora sanitarnego i to on tak naprawdę podejmuje decyzje i mówi jakie środki zaradcze wprowadzić. Nie ma więc jakiejś gigantycznej odpowiedzialności dyrektora. On ma robić to, co zawsze robił - powiedział Piontkowski.

Minister dopytywany, czy nauczyciele powinni przechodzić obowiązkowe testy na koronawirusa odparł, że to "absurdalny postulat".

