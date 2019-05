Ogniwa wodorowe pracujące 10-krotnie dłużej niż dotychczas. Opracowali je kanadyjscy naukowcy

Naukowcy z Uniwersytetu Waterloo w kanadyjskiej prowincji Ontario twierdzą, że ich ogniowo wodorowe działa 10 razy dłużej niż obecnie używane w samochodach marki Honda, Hyundai i Toyota. Przy masowej produkcji ogniwo to może być jednym z najbardziej ekonomicznych motoryzacyjnych zespołów napędowych.



Dotychczasowe rozwiązania były drogie, bo stosowane na niewielką skalę. Problem kosztów rozwiązano wydłużając żywotność ogniwa poprzez produkowanie stałych ilości energii. Oznacza to, że ogniwo, które produkuje energię z reakcji łączenia tlenu i wodoru, może być prostsze i tańsze.

- Znaleźliśmy sposób na obniżenie kosztów i spełnienie oczekiwań dotyczących trwałości i wydajności - przekonuje Xianguo Li, profesor inżynierii mechanicznej i mechatroniki, szef Fuel Cell and Green Energy Laboratory na University of Waterloo.

Naukowcy liczą, że ich rozwiązanie zastąpi silniki spalinowe i elektryczne



Kanadyjczycy mają nadzieję, że dzięki ich technologii ogniwa paliwowe zaczną się upowszechniać i zaczną wypierać nie tylko samochody napędzane silnikami spalinowymi, ale także auta elektryczne.

- Nasze rozwiązanie sprawia, że koszty napędu wodorowego mogą być porównywalne lub nawet tańsze niż silniki benzynowe - mówi Xianguo Li.

Naukowiec przyznaje, że "to pierwszy krok", przekonuje jednak, że: - Przyszłość jest bardzo jasna. To czysta energia, która może się rozwinąć.

Wraz z prof. Xianguo Li nad rozwiązaniem pracowali również: doktorant Hongtao Zhang, prof. matematyki Xinzhi Liu oraz prof. Jinyue Yan, ekspert ds. energii ze Szwecji.

Wśród samochodów z napędem wodorowym najpopularniejsza jest obecnie Toyota Mirai. To również pierwszy masowo (choć liczba aut, które można spotykać na poszczególnych rynkach idzie w setki, a nie w tysiące) produkowany samochód na wodór - w sprzedaży od 2014 r.

Jego zasięg to ok. 550 kilometrów, a czas potrzebny do zatankowania zbiornika do pełna to niecałe cztery minuty. Auto oczywiście nie produkuje żadnych spalin. Problemem jest jednak wysoka cena - ok. 80 tys. euro - oraz nikła sieć stacji, na której można Mirai zatankować.

