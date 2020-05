Pościg za poszukiwanym mężczyzną. Zatrzymał go policjant na... rolkach

Jak zrelacjonował rzecznik, sierż. Kamil Biernacki wracając do domu po przejażdżce na rolkach zauważył, jak do jednego z marketów w Świebodzinie wchodzi poszukiwany mężczyzna. Zatrzymał się w pobliżu wejścia i powiadomił dyżurnego swojej komendy.

- Wychodząc ze sklepu poszukiwany 29-latek zauważył nadjeżdżający patrol i rzucił się do ucieczki. Policjanci ruszyli w pościg, a wraz z nimi, na rolkach Kamil. To on okazał się najszybszy, dogonił i obezwładnił uciekającego mężczyznę. Chwilę później w kajdankach znalazł się on w radiowozie - dodał Maludy.

KPP Świebodzin

Sierżant Biernacki pełni służbę od trzech lat, od początku w Świebodzinie. Obecnie jest funkcjonariuszem ogniwa patrolowo-interwencyjnego tamtejszej komendy powiatowej.