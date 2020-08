Mazowieckie bez Warszawy? Podano, kiedy zapadnie decyzja ws. podziału województwa

Temat wyodrębnienia Warszawy i jej przyległości z województwa mazowieckiego pojawił się pod koniec lipca po doniesieniach medialnych w tej sprawie.

- Temat podziału Mazowsza jest cały czas aktualny. Nie zarzuciliśmy tego pomysłu. Czekamy na ostateczną decyzję polityczną w tej sprawie. Prawdopodobnie zapadnie ona w pierwszych dniach września - oświadczył w rozmowie z PAP jeden ze współpracowników prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

ZOBACZ: Ile jest miast w Polsce? Od stycznia przybędzie 10 nowych

Politycy PiS po doniesieniach medialnych dotyczących planowanego podziału Mazowsza przyznawali, że trwają prace nad projektem, natomiast nie wiadomo kiedy miałby być on dostępny publicznie i kiedy zostanie wniesiony do Sejmu. - Ostateczne decyzje będzie musiało podjąć kierownictwo polityczne naszej formacji - mówił pod koniec lipca szef KPRM Michał Dworczyk.

Marszałek krytykuje pomysł

Natomiast szef klubu PiS Ryszard Terlecki przyznał wtedy, że "toczy się na ten temat dyskusja, także wewnątrz naszego środowiska". - Jedni są za tym, żeby to zrobić. Jeżeli to zrobić, to trzeba by to zrobić pilnie. Inni za tym, żeby to odłożyć - mówił Terlecki pytany czy dojdzie do podziału Mazowsza.

ZOBACZ: Cztery nowe miasta na mapie Polski. Odzyskają swój status w 2020 r.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (PSL) oceniając pod koniec lipca pomysł podziału Mazowsza stwierdził, że jest on nieracjonalny i szkodliwy. Jego zdaniem, jest to manipulowanie granicami regionów z powodów politycznych.

Struzik zapowiedział, że będzie bronić integralności woj. mazowieckiego. Podobne stanowisko zajęli inni politycy PSL, a także Koalicji Obywatelskiej.

WIDEO - Prognoza pogody - czwartek, 20 sierpnia, rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP