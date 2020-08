"Jeden na dwa województwa". Kraska o szpitalach jednoimiennych

- Modyfikujemy trochę tę strategię, która była na wiosnę. Zaczynając od tej bazy, czyli szpitali jednoimiennych. To, że będzie ich mniej to nie znaczy, że będzie mniej łóżek dla chorych z koronawirusem - powiedział wiceminister Waldemar Kraska w programie "Graffiti". - Chcemy, aby tych szpitali było jeden na dwa województwa - dodał.

Piotr Witwicki dopytywał swojego gościa, czy zostanie wybrany na nowego ministra zdrowia. Kraska odparł jednak, że decyzja należy do premiera. - Myślę, że ta decyzja będzie już w tym tygodniu ogłoszona - dodał.

- Chce służyć Polsce. Jestem politykiem od 15 lat. W ministerstwie zdrowia jestem od roku. Myślę, że moja praca jest dobrze oceniana i cieszę się, że tak jestem postrzegany. Ja jestem z natury człowiekiem stworzonym do pracy, wiec jakie stanowisko dostanę - czy będzie widziana dalsza moja praca w ministerstwie zdrowia - wszystko zależy od ewentualnego nowego ministra i od premiera - powiedział Kraska.

- Nie wiem, jakby do tego podeszła moja rodzina, bo na razie jest dość sceptycznie do tego nastawiona - powiedział Kraska pytany czy przyjąłby stanowisko ministra zdrowia. - Jeżeli będzie wola pana premiera, żebym dalej pracował w ministerstwie zdrowia, to dalej będę pracował - przyznał.

- To, że minister Szumowski miał opuścić ministerstwo zdrowia wiedzieliśmy już na początku roku, czyli jeszcze wtedy, kiedy nie wybuchła epidemia koronawirusa. Minister przyszedł z inną misją i tę misję wypełnił. W międzyczasie pojawił się koronawirus i musieliśmy stawić temu czoła. Myślę, że dobrze zdaliśmy egzamin - dodał.

Dodał, że decyzje, które były podejmowane w szczycie epidemii były "słuszne". Kraska zapewnił też, że "przygotowaliśmy się na jesień".

- Myślę, że w momencie, kiedy ta praca została ukończona podjął tą decyzję, że może w tej chwili ministerstwo opuścić, bo ostawia jakby te ramy nowej pracy na jesień w dobrych rękach - powiedział wiceminister Kraska.

- Modyfikujemy trochę tę strategię, która była na wiosnę. Zaczynając od tej bazy, czyli szpitali jednoimiennych. To, że będzie ich mniej to nie znaczy, że będzie mniej łóżek dla chorych z koronawirusem - powiedział. - Chcemy, aby tych szpitali było jeden na dwa województwa - dodał.

Wcześniejsze odcinki "Graffiti" można obejrzeć tutaj.

pgo/ polsatnews.pl