Pogoda na czwartek, 20 sierpnia. Burze na wschodzie kraju

Wreszcie mamy dobre wiadomości. Czwartek przyniesie zdecydowaną poprawę pogody. Niemal w całym kraju będzie słonecznie, na południu miejscami nawet bezchmurnie. Nieco więcej chmur zgromadzi się nad Pomorzem, ale popada tylko na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie.

Tam mogą też pojawiać się słabe burze, głównie w godzinach popołudniowych. Podczas nich może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy ziemi, punktowo z gradem o średnicy do 2 centymetrów i porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na czwartek

Gorąco i sucho

Ustępujące opady sprawią, że wilgotność powietrza spadnie, zrobi się sucho. Temperatura maksymalna, zmierzona w godzinach popołudniowych, wyniesie od 22 stopni na północnym wschodzie do 28 stopni na zachodzie kraju.

Utrzyma się słaby i umiarkowany wiatr z kierunku zachodniego i północno-zachodniego, który w porywach może osiągać do 40 km/h, a jedynie w burzach będzie się wzmagać.

Ciśnienie będzie optymalne

Świetne wieści mamy też dla meteopatów, ponieważ ciśnienie zacznie rosnąć i wyniesie od 1010 hPa na północnym wschodzie do 1013 hPa na południu, a więc znajdzie się na optymalnym dla naszego samopoczucia poziomie.

Warunki biometeorologiczne w związku z tym poprawią się i będą korzystne, jedynie na wschodzie, w opadach, osoby wrażliwe mogą jeszcze odczuwać różnorodne dolegliwości, w tym ból głowy, senność i rozkojarzenie.

W piątek wróci upał

Do Polski będzie płynąć coraz to cieplejsze powietrze. W piątek spodziewamy się powrotu upału do regionów zachodnich, południowych i centralnych. Temperatura sięgnie tam od 30 do 32 stopni w cieniu. Na wschodzie będzie trochę chłodniej, do 26-28 stopni.

Przeważnie będzie słonecznie i sucho, jedynie miejscami na Pomorzu może się przejściowo zachmurzyć, a wówczas popada i zagrzmi.

Łukasz Mielczarek/Twojapogoda.pl