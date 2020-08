Nawalny otruty? Co się stało na lotnisku?

Nawalny znajduje się na oddziale reanimacji szpitala w Omsku. Opozycjonista stracił przytomność na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Samolot wylądował awaryjnie w Omsku i Nawalny został przewieziony karetką pogotowia do szpitala.

Russia: Video from the plane where Navalny was flying ("you can hear the screams 'we need a medical team') pic.twitter.com/ATIAYXB3l0