Ziobro: nie mam planów startu w wyborach prezydenckich

"Nie mam planów startu w wyborach prezydenckich" - powiedział w wywiadzie dla wtorkowej "Rzeczpospolitej" minister sprawiedliwości, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Odnosząc się to tego, jaka będzie SP, Ziobro podkreślił: "Nie zamierzamy się poddawać. Chcemy i będziemy się bić w obronie naszej chrześcijańskiej tożsamości". Szef resortu sprawiedliwości kończy we wtorek 50 lat.

"Czekają nas trzy lata bez wyborów, ale to nie oznacza, że polityka wpadnie w letarg" - wskazał dziennikowi Ziobro, pytany co dalej po "czteropaku wyborczym".

Jak zaznaczył, teraz odbywa się "wojna kulturowa o naszą tożsamość, o naszą polską duszę". "I choć nie będzie to łatwe, to jest jeszcze do wygrania" - ocenił w wywiadzie dla "Rz". Dodał: "Jednak tylko pod warunkiem, że nie prześpimy tego właśnie czasu i nie będziemy letni, jak kiedyś partie konserwatywne i chrześcijańskie w Europie Zachodniej".

"Będziemy się bić w obronie chrześcijańskiej tożsamości"

Ziobro odnosząc się to tego, jaka będzie SP, podkreślił: "Nie zamierzamy się poddawać. Chcemy i będziemy się bić w obronie naszej chrześcijańskiej tożsamości. To z niej wyrasta bowiem polskość". Zaznaczył: "Ufamy, że przekonamy do tej wizji cały obóz Zjednoczonej Prawicy".

Ziobro pytany przez gazetę o repolonizację mediów i o to czy zmiany w nich nastąpią jeszcze w tym roku wskazał, że ma nadzieję, iż taka ustawa będzie procedowana. "W Polsce powinno być miejsce dla mediów wszystkich nurtów, ale potrzebna jest równowaga i bogactwo różnych punktów widzenia. Chcemy bronić demokracji, broniąc pluralizmu mediów" - stwierdził.

Jak wskazuje "Rz" jego formacja nie poprze kandydatury Zuzanny Radziszewskiej-Bluszcz na rzecznika praw obywatelskich. "W środowisku Zjednoczonej Prawicy jest wielu polityków, którzy mają predyspozycje do pełnienia tej funkcji, jak pan dr hab. Marcin Warchoł czy dr Marcin Romanowski" - podkreślił.

Solidarna Polska nie stanie się częścią PiS

Na pytanie dziennika czy zostanie wicepremierem po rekonstrukcji rządu odpowiedział: "Interesuje mnie skuteczność w działaniu, a nie funkcje". Uważa, że na stanowisko to powinien wrócić Jarosław Gowin, bo "taka jest wola partii, której przewodzi, a pozostali koalicjanci powinni to szanować".

Szef Solidarnej Polski pytany przez gazetę czy będzie kandydował w kolejnych wyborach prezydenckich mówi: "Nie. Nie mam takich planów".

Według niego Solidarna Polska nie stanie się częścią PiS. "Jesteśmy samodzielną partią, która jest częścią koalicji Zjednoczonej Prawicy. Chcemy w tej koalicji pozostać. Jeśli współpraca będzie się układać, to korzyścią dla wszystkich będzie start z jednej listy" - podkreśla pytany przez "Rz" czy będą samodzielne listy Solidarnej Polski w wyborach parlamentarnych 2023 r.

Polityk kończy we wtorek 50 lat

Zbigniew Ziobro obchodzi we wtorek 50. urodziny (urodził się 18 sierpnia 1970 r. w Krakowie).

W latach 2005–2007 pełnił funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Od 2015 r. jest ministrem sprawiedliwości, najpierw w rządzie Beaty Szydło, a obecnie premiera Mateusza Morawieckiego. Od 2016 r. jest również ponownie prokuratorem generalnym.

Od 2001 r. jest posłem kolejnych kadencji Sejmu (z przerwą w latach 2009 - 2015, kiedy zasiadał w europarlamencie).

Zbigniew Ziobro jest również współzałożycielem i prezesem Solidarnej Polski, która wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy.

grz/ PAP