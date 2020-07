"Strefy wolne od LGBT" w Polsce. Szefowa Komisji Europejskiej komentuje

Komisja Eropejska była pytana w czwartek w Brukseli, czy podtrzymuje swoją decyzję o odrzucenie polskich wniosków władz lokalnych w ramach unijnego programu "Partnerstwo miast" w związku z rezolucjami dotyczącymi "stref wolnych od LGBTI" i "prawa rodzinnego" oraz czy ma odpowiedź na "krytykę ze strony polskich władz" tej decyzji.

Rzeczniczka KE Dana Spinant odpowiedziała, że w tej kwestii szefowa Komisji przygotowała krótkie stanowisko.

ZOBACZ: Kolejna uchwała "anty-LGBT" uchylona przez sąd. "To pojęcie odnosi się do ludzi"

- Nasze traktaty zapewniają, że każdy człowiek w Europie może być tym, kim jest, żyć tam, gdzie chce, kochać, kogo chce, i mierzyć tak wysoko, jak chce. Będę nadal forsowała Unię równości - zadeklarowała Von der Leyen w oświadczeniu przytoczonym przez rzeczniczkę.

Spinant poinformowała też, że unijna komisarz ds. równości Helena Dalli pracuje obecnie nad unijną strategią równości dla LGBTI+ i zostanie ona zaprezentowana jeszcze w 2020 roku.

"Władze muszą przestrzegać unijnych praw"

Na konferencji prasowej zadano też pytanie, czy odrzucenie wniosków oznacza, że każdy wniosek o środki unijne z polityki spójności będzie poddawany sprawdzaniu pod kątem tego, czy podmioty w niego zaangażowane nie są odpowiedzialne za dyskryminację LGBTI.

Rzecznik KE Stefan de Keersmaecker odpowiedział, że władze publiczne, które otrzymują fundusze UE, w tym z polityki spójności, lub są odpowiedzialne za zarządzanie nimi, muszą przestrzegać unijnych prawa, w tym Karty Praw Podstawowych. - Jeśli dane państwo członkowskie nie przestrzega tych praw właściwie, (...) może to stanowić nieprawidłowość - powiedział, dodając, że Komisja będzie stać na straży tego, aby fundusze były wykorzystywane zgodnie z unijnymi zasadami.

Dalli poinformowała we wtorek, że odrzucono sześć wniosków o środki na projekty w ramach unijnego programu "Partnerstwo miast". W ich składanie, jak poinformowała komisarz, zaangażowane były polskie władze lokalne, które przyjęły rezolucje dotyczące "stref wolnych od LGBTI" lub "praw rodzinnych".

"Państwa członkowskie i władze państwowe muszą szanować unijne wartości i prawa podstawowe. Dlatego sześć wniosków o partnerstwo miast, w których składanie były zaangażowane polskie władze, które przyjęły rezolucje dotyczące »stref wolnych od LGBTI« lub »praw rodzinnych«, zostało odrzuconych" - napisała na Twitterze komisarz.

EU values and fundamental rights must be respected by Member States and state authorities.



This is why 6 town twinning applications invilving Polish authorities that adopted 'LGBTI free zones' or 'family rights' resolutions were rejected.#LGBTI #UnionOfEquality