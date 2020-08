Ceny złota w górę. Warren Buffett inwestuje w kopalnie

Uncja złota wyceniana jest teraz na 2015 dolarów. To najwyższa cena od tygodnia, choć daleko jej do poziomu z 7 sierpnia, kiedy notowania podskoczyły do 2077,5 dolara.

Rekordy tygodnia biją też: srebro, którego uncja kosztuje ponad 28 dolarów, platyna z ceną w wysokości 990 dolarów i pallad wyceniany na 2235 dolarów.

Inwestycja Buffetta

Drożeją również akcje producentów złota, takich jak Newmont, Freeport-McMoran, a przede wszystkim Barrick Gold. Udziały w tej ostatniej spółce kupił 90-letni Warren Buffett, który za 563,6 miliona dolarów nabył 20,9 miliona akcji firmy.

Barrick Gold Corp z siedzibą w Kanadzie to drugi największy producent złota na świecie (ustępuje jedynie Newmont Corp) z rocznym wydobyciem na poziomie 5 milionów uncji. Poza złotem, Barrick zajmuje się również eksploatacją złóż srebra i miedzi.

Inwestując w akcje kopalni złota, Buffett ograniczył zaangażowanie w sektor bankowy. W ostatnich miesiącach jego firma Berkshire sprzedała 26 proc. akcji Wells Fargo, 62 proc. akcji JP Morgan oraz całkowicie wyszła z inwestycji w Goldman Sachs.

Co ciekawe, przez lata Buffett znany był z krytycznego podejścia do inwestowania w złoto, od którego zawsze wyżej cenił akcje spółek, głównie amerykańskich. Zresztą nadal największą pozycją w portfelu Berkshire Hathaway pozostają akcje Apple'a (115 miliardów dolarów). Numer dwa to Bank of America (27,3 miliarda), a trzecia jest Coca-Cola (19,4 miliarda).

Rzecz jasna akcje producenta żółtego metalu to nie to samo, co kupno złota fizycznego lub "papierowego" w postaci kontraktów czy jednostek funduszy inwestycyjnych. Nie można jednak pominąć faktu, że wycena spółek takich jak Barrick Gold jest nierozerwalnie związana z cenami kruszcu.

Złoto i bitcoin mogą być dużo droższe

Inny znany inwestor z Wall Street, Max Keiser, uważa, że najświeższa ​​inwestycja Buffetta może być początkiem nowego trendu. Jest zdania, że wejście na rynek firmy Berkshire sprawi, że za uncję złota będziemy płacili za jakiś czas 5 tysięcy dolarów.

Max Keiser z zapałem inwestuje również na rynku bitcoina. W jego opinii, aprecjacja złota może podbić kurs najpopularniejszej kryptowaluty nawet do 50 tysięcy dolarów. W tej chwili bitcoin kosztuje w granicach 12 300 dolarów, co jest ceną najwyższą od kilkunastu miesięcy.

Max Keiser przypomina, że dla wielu inwestorów bitcoin to "cyfrowe złoto" i środek przechowywania wartości. I rzeczywiście trend rynkowych cen złota i najsłynniejsze kryptowaluty wykazuje pewną korelację. Te dwa aktywa przez ostatnie cztery miesiące drożeją "tandemowo".

MicroStrategy, konglomerat o wartości 1,4 miliarda dolarów, kupił bitcoiny warte 250 milionów dolarów. Firma stwierdziła, że ​kryptowaluta będzie głównym składnikiem jej aktywów i spełni rolę bezpiecznej przystani inwestycyjnej.

Jacek Brzeski