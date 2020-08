Będzie gorąco i burzowo. Zagrzmi niemal w całym kraju

Według IMGW podczas burz może spaść od 20 do nawet 40 mm deszczu na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może wiać z prędkością 80-90 km/h. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenie dotyczy niemal całego kraju. Burz nie powinno być tylko na terenie woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kilku północnych powiatów Mazowsza.

🌩️Aktualizacja ostrzeżeń meteo.

Wydano nowe ostrzeżenia przed burzami z gradem dla województwa mazowieckiego i lubelskiego.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.#burze pic.twitter.com/awJd6UILxb — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 18, 2020

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia oraz życia. IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i należy śledzić komunikaty pogodowe.

Upalny dzień

Dzień będzie parny, ponieważ termometry pokażą od 23-25 stopni w większości kraju do 28 stopni w centrum i na północnym zachodzie. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne dla naszego samopoczucia, a to oznacza, że meteopaci mogą odczuwać różnorodne dolegliwości.

Do Polski we wtorek napływa bardzo niestabilna masa powietrza, w której rozwijają się chmury deszczowo-burzowe. Mogą one przynosić lokalne bardzo intensywne opady deszczu, stwarzające zagrożenie podtopieniami.

⚠️Został podniesiony stopień #ostrzeżenia #hydro z 1 na 2, dla zlewni Miedzianki (dolnośląskie). W związku z intensywnymi opadami deszczu w zlewni Miedzianki mogą wystąpić przekroczenia stanów ostrzegawczych, niewykluczone lokalne i chwilowe przekroczenie stanu alarmowego.#IMGW pic.twitter.com/F0tbGn23HG — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 18, 2020

O tym, jak zwodnicze bywa to zjawisko, przekonali się w poniedziałek mieszkańcy miejscowości Jasionów w Małopolsce, gdzie w krótkim czasie spadło ponad 40 litrów deszczu na metr kwadratowy ziemi, czyli więcej niż połowa tego, co zwykle powinno przez cały miesiąc. Doszło do podtopień.

Sytuacja jest trudna, ponieważ z powodu bardzo powolnej wędrówki znajdującego się nad Polską ośrodka niskiego ciśnienia i zarazem niewielkiego przypływu powietrza, tworzyć się będą niemal stacjonarne komórki burzowe.

W środę podobnie

Prawie w całym kraju możliwe są burze, miejscami gwałtowne, z ulewami, gradem i silnym wiatrem. Najbardziej niebezpiecznie będzie w województwach południowych, zachodnich i centralnych.

Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 23 do 25 stopni. Utrzyma się podwyższona wilgotność powietrza, za sprawą której będzie panować nieprzyjemna duchota.

laf/ PAP, twojapogoda.pl