Rosyjskie media: ciężarówki jadą w stronę Białorusi [WIDEO]

Jak podał dziennik "Kommiersant", źródłem doniesień Conflict Intelligence Team (CIT) są nagrania wideo, które pojawiły się na kanałach w komunikatorze Telegram i w mediach.

ZOBACZ: Cichanouska: jestem gotowa zostać narodowym liderem Białorusi

Między innymi na portalu informacyjnym Fontanka.ru jeden z czytelników podał, że widział około 40 ciężarówek.

Zdjęcia, które trafiły do internetu, zostały wykonane w obwodzie leningradzkim około 400 km od granicy z Białorusią. Blogerzy z CIT nie zdołali potwierdzić doniesień, jakoby pojazdy trafiły na Białoruś - podkreśla "Kommiersant".

Jak donosi CIT "potwierdzają się informacje o transporcie Rosyjskiej Gwardii w kierunku Białorusi. Kolumna samochodów dostawczych bez oznaczeń i numerów, została zauważona przez czytelnika Fontanka.ru na tej samej drodze z Petersburga do Pskowa.

ZOBACZ: "Każą klęczeć i biją". Polak spędził w białoruskim areszcie 85 godzin

Informują także, że "wczoraj pojawiło się wideo pokazujące konwój transporterów opancerzonych BTR-80 wewnątrz Białorusi, według niektórych miał on należeć do Rosjan". Blogerzy uważają, że "w rzeczywistości byli to białoruscy spadochroniarze, przeniesieni dzień wcześniej z Witebska do Grodna na polecenie Łukaszenki".

Yesterday a video surfaced showing a BTR-80 APC convoy inside Belarus, which some alleged was Russian. We believe these were in fact Belarusian paratroopers, moved from Vitebsk to Hrodno under Lukashenka's televised order the day before. pic.twitter.com/UYn0ux3RAv