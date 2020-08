"Będzie wojna, lubimy wojnę". Bar kontra mieszkańcy osiedla

65-letnia pani Urszula mieszka w Wałczu w województwie zachodniopomorskim. Kobieta wychowała czworo dzieci. Liczyła, że na emeryturze będzie żyła spokojnie. Tak było, ale do czasu. Od roku kobieta z sąsiadami walczy z osobami prowadzącymi lokalny bar. Początkowo niepozorny spór przerodził się w regularną wojnę.

- Tam są koncerty, tam są hałasy. W zeszłym roku w ogóle straszne rzeczy się działy. Pracujące tam towarzystwo jest nieodpowiedzialne. To się mija z celem, by był tu plac zabaw i alkohole wyskokowe. Pamiętam, jak pan się wgramolił pijany na hamak, spadał z niego i używał brzydkich wyrażeń. A obok dziecko siedziało w piasku i sobie babeczkę robiło – opowiedziała "Interwencji" Urszula Hendler-Lipka.

- W sobotę koniec imprezy, w niedzielę, gdzieś w południe sprzątanie po imprezie. Tłuką butelki, które zbierają po imprezie, muzykę oczywiście sobie puszczą – dodał Grzegorz Marcinkowski.

"Odgrażał się, że nas spali"

Mieszkańcy osiedla twierdzą, że obsługa baru oraz jego klienci zamienili ich życie w koszmar. Nie pomagają rozmowy i prośby. A lokatorzy drżą o swoje życie. Do tej pory agresja prowadzących lokal przejawiała się w wyzwiskach oraz pobiciach. Doszło także do podpalenia budynku pani Urszuli.

WIDEO: Materiał "Interwencji"

- Odgrażał się, że on tu wszystkich nas wykupi, że nas spali. A w nocy to już totalnie… był wybuch, już tam się paliło. Bałam się strasznie, bo syn ma mieszalnię farb i lakierów – stwierdziła pani Urszula.

- No i utrudniamy, i co, i żyją dalej. No i co z tego? - powiedział "Interwencji" pracownik lokalu.

Nawet cztery interwencji policji dziennie

Nowa menadżer lokalu twierdzi, że "mieszkańcy też są uciążliwi dla prowadzących biznes".

To zapis nagrania, dokumentującego zachowanie poprzedniego menadżera baru:

- K*** jedne, zrozumcie to w końcu, prości ludzie.

- A dlaczego pan nas wyzywa?

- Bo ja mogę was wszystkich kupić i sprzedać. Biedoto p***. Bo ci przyp***.

Policja jest bezsilna. Bywało, że funkcjonariusze interweniowali aż cztery razy dziennie.

- Postępowania są w toku. Zgłoszenia dotyczyły zakłócenia spoczynku nocnego, poprzez głośne odtwarzanie muzyki. Jeżeli chodzi o zgłoszenia, dotyczące wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, były to informacje zgłaszane telefonicznie, w tym także anonimowo – przekazała asp. Beata Budzyń, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

- Policja pojawiła się, poszła do nich, próbowała ich uciszyć, ale oczywiście nie dało to efektu. Tak jakby muzyka była jeszcze pogłośniona – uważa Grzegorz Marcinkowski, jeden z okolicznych mieszkańców.

"I utrudniamy życie, mają pecha. Niech się gdzieś przeprowadzą"

Lokatorzy mieli nadzieję, że problem rozwiąże burmistrz. - Powinien trzymać stronę mieszkańców, powinien stać za nimi murem, bo to oni go wybrali. Oni go darzyli zaufaniem, a tego niestety nie ma – uważa Halina Kuch, radna miasta Wałcz.

- Po spotkaniu w panem burmistrzem troszeczkę było ciszej. Do pewnego momentu. W tą sobotę znowu zaczęli – opowiada Agnieszka Laskowska, mieszkanka.

- I utrudniamy życie, mają pecha, trudno i koniec tematu. Niech sobie żyją albo niech się gdzieś przeprowadzą. Życie… Jak mają jakąś ekipę, to niech przyjadą z ekipą. Jak nie, to na razie. My się nie boimy. Nie będzie zgody, będzie wojna, my lubimy wojnę – powiedział "Interwencji" pracownik lokalu.

"Trzeba wstać, trzeba się wysłać"

Mieszkańcy chcą by burmistrz rozwiązał umowę dzierżawy z sąsiadem, który nadal uprzykrza im życie. Wtedy osiedlowy bar zniknie, a lokatorzy będą mogli żyć spokojnie.

- Cały poprzedni rok grała muzyka 7 dni w tygodniu do godziny 3-4. My pracujemy. Np. idziemy na 6-7 do pracy. Trzeba wstać, trzeba się wyspać – podsumowała Iwona Marcinkowska, mieszkanka osiedla.

wka/ "Interwencja"