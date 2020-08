Kilkadziesiąt tysięcy ludzi na marszu wolności w Mińsku

- Tego już nie da się zatrzymać. Musi nastąpić zmiana - powiedział Arsen, uczestnik marszu.

TYGODNIK: O czym marzą Białorusini?

Spod pomnika Miasta Bohatera, który znajduje się na wzniesieniu, widać, że ludzie są wszędzie w promieniu kilku kilometrów. Trudno oszacować ich liczbę, jednak z całą pewnością jest ich już kilkadziesiąt tysięcy.

Na Białorusi trwają protesty związane z wynikami wyborów prezydenckich. Według oficjalnych rezultatów wybory wygrał Aleksandr Łukaszenka, zdobywając 80,1 proc. głosów.

Belarus Freedom march is the largest gathering in Belarus history! pic.twitter.com/2SwS59qfLS