Władze leczyły koronawirusa napojem z ziół. Efekt - gwałtowny wzrost zakażeń

Na czwartej co do wielkości wyspie świata, zakażonych jest ponad 13 tys. osób, z czego pierwsze przypadki zakażenia odnotowano dopiero pod koniec maja. Zmarły 162 osoby, a wirus dotarł do wszystkich 22 regionów administracyjnych.

Od początku lipca niemal codziennie przybywa ponad 100 nowych przypadków zakażeń. Najwięcej odnotowano 22 lipca, gdy koronawirusa wykryto u 614 osób. Z informacji BBC wynika, że szpitale są przepełnione, a lekarze nie nadążają z przyjmowaniem chorych.

W kwietniu, jeszcze przed pojawieniem się pierwszych przypadków koronawirusa w kraju, prezydent Andry Rajoelina przekonywał, że Covid-19 można wyleczyć spożywając napój Covid-Organics przygotowywany na bazie bylicy. Roślina ta wykorzystywana jest w lekach na malarię. "Cudowne" lekarstwo produkuje Malgaski Instytut Badań Stosowanych. Napój za darmo otrzymywały dzieci w wieku szkolnym.

"Pandemia tylko przechodzi"

Mimo rekordowej liczby przypadków, prezydent wciąż przekonuje mieszkańców wyspy do spożywania napoju. Na początku sierpnia rozdawał Covid-Organics wraz z innymi produktami pierwszej potrzeby ubogim mieszkańcom Antananarywy. Na ulice, wbrew zaleceniom ekspertów, wyszły tłumy.

- Epidemia nie zostanie z nami. Ona tylko przechodzi. Pokonamy ją - zapewniał prezydent, dodając że na przedmieściach, w których wcześniej rozdawano napój, liczba przypadków była "zdecydowanie mniejsza".

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że skuteczność każdego leku należy potwierdzić badaniami klinicznymi przed jego powszechnym stosowaniem. W przypadku napoju z Madagaskaru nie udostępniono żadnych wyników badań. Tymczasem Covid-Organics zdobywa coraz większą popularność na kontynencie. Darmowe transporty produktu dotarły do innych krajów.

