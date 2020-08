Pompeo: wybory na Białorusi nie były wolne

Mike Pompeo, sekretarz stanu USA, stwierdził, że USA uważnie śledzą sytuację na Białorusi. Dodał, że "wybory na Białorusi nie były wolne i uczciwe". Dodał, że z zadowoleniem przyjął uwolnienie niektórych protestujących na Białorusi, ale - jak podkreślił - nie jest to wystarczające.

- Same wyroby na Białorusi nie były wolne i uczciwe, więc te ostatnie dni poświęciliśmy na konsultacje z naszymi partnerami, nie tylko osobiste, ale i telefoniczne, by zrozumieć, co się działo - powiedział.

Zdaniem Pompeo "wspólnym celem jest wspieranie Białorusi i Białorusinów w budowie demokratycznego kraju". Konsultujemy sytuację na Białorusi z naszymi europejskimi partnerami starając się pomóc Białorusinom osiągnąć suwerenność i wolność - powiedział sekretarz stanu USA po spotkaniu z szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem.

Pompeo wskazał, że cel odbywających się na Białorusi protestów jest jeden. "Chcą samostanowić, wybierać swoje władze i rozszerzyć ten krąg, po to żeby społeczeństwo obywatelskie mogło rzeczywiście się rozwijać" - dodał.

Wojska w Polsce

Nawiązał również do umowy o zwiększeniu liczebności wojsk amerykańskich w Polsce. "Chciałem podziękować za dotrzymanie zobowiązań. Stany Zjednoczone i Polska z dumą podpisały umowę o wzmocnionej współpracy obronnej. To otwiera drogę do zwiększenia rotacyjnej amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce o dodatkowe tysiąc żołnierzy. Jest to dodatkiem do obecnie stacjonujących 4,5 tys. żołnierzy" - powiedział.

Dodał, że jest to ważne strategicznie posunięcie na rzecz amerykańskiego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa sojuszników USA

Wizyta Pompeo

Apelujemy do władz Białorusi, by zaczęły respektować podstawowe prawa człowieka, podjęły także dialog ze społeczeństwem - mówił w sobotę w Warszawie szef MSZ Jacek Czaputowicz po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Michaelem Pompeo.

Szef polskiej dyplomacji stwierdził, że obecność sekretarza stanu w setną rocznice Bitwy Warszawskiej ma wymiar symboliczny jako przedstawiciela prezydenta Donalda Trumpa. Czaputowicz podkreślił, że wizyta ta pokazuje, że relacje polsko-amerykańskie "łączy z jednej strony historia, a z drugiej wspólna troska o teraźniejszość, a także przyszłość".

Poinformował, że podczas rozmowy z Pompeo przedyskutowali możliwości zacieśnienia współpracy w obszarze bezpieczeństwa, gospodarki i kwestii energetycznych.

Temat Białorusi

- Rozmawialiśmy o najważniejszych wyzwaniach dla bezpieczeństwa międzynarodowego, przede wszystkim porozmawialiśmy o niepokojącym rozwoju sytuacji po wyborach prezydenckich na Białorusi" - oświadczył szef MSZ.

Czaputowicz mówił, że "apelujemy do władz Białorusi, by zaczęły respektować podstawowe prawa człowieka, podjęły także dialog ze społeczeństwem". Podkreślił, że Polska niezmiennie wspiera suwerenność i niepodległości Białorusi.

laf/ PAP