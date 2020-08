15 sierpnia - święto Wojska Polskiego

Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego połączone są z uczczeniem setnej rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 r., stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Msza i uroczysta odprawa wart

Przed południem prezydent weźmie udział w mszy św. w intencji Ojczyzny i polskich Żołnierzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. - Andrzej Duda przekaże Ordynariatowi Polowemu Wojska Polskiego prezydencki proporzec upamiętniający stulecie Bitwy Warszawskiej" - poinformował - prezydencki minister Wojciech Kolarski.

Następnie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie prezydent Duda spotka się z sekretarzem stanu USA Michaelem Pompeo. W obecności prezydenta Dudy amerykański sekretarz stanu oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpiszą umowę o współpracy wojskowej.

W południe tradycyjnie, jak co roku, w tym dniu, przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbędzie się uroczysta odprawa wart. W uroczystości weźmie udział prezydent Andrzej Duda, sekretarz stanu USA Mike Pompeo oraz kadra kierownicza Sił Zbrojnych.

W uroczystej odprawie wart będzie uczestniczyło też ponad 550 żołnierzy z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, Inspektoratu Wsparcia, Wojsk Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa. Rolę pododdziału honorowego pełnić będzie Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, oprawę muzyczną zapewni Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. W trakcie uroczystości zostaną oddane salwy armatnie. Całość zwieńczy defilada pododdziałów.

Po zakończeniu uroczystości prezydent złoży wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

"Jak zawsze 15 sierpnia, który jest Świętem Wojska Polskiego, prezydent Duda zaprasza do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli WP, kombatantów i osoby życia publicznego, by wznieść toast za powodzenie Rzeczpospolitej i polskiego wojska. W tym roku to spotkanie, jak całe obchody, będzie odbywało się w reżimie epidemicznym, będą ograniczone do minimum" - zaznaczył Kolarski.

Bez zagranicznych prezydentów

Szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski poinformował, że w związku z epidemią koronawirusa oraz wprowadzeniem przez niektóre państwa kwarantanny dla osób przyjeżdżających z Polski została podjęta decyzja o wycofaniu udziału w obchodach Święta Wojska Polskiego w stulecie Bitwy Warszawskiej delegacji na poziomie prezydentów.

Jak poinformował szef gabinetu prezydenta, na sobotnich uroczystościach pierwotnie mieli się pojawić prezydenci: Ukrainy, państw bałtyckich, a także Niemiec i Węgier.

- Podjęliśmy wspólną decyzję z partnerami, że w związku z pandemią koronawirusa i nałożeniem przez niektóre państwa obowiązku kwarantanny dla osób wracających z Polski, wycofujemy obecność prezydenckich delegacji - powiedział Szczerski. Zaznaczył, że obecne będą zagraniczne delegacje niższego szczebla, które co do zasady są mniej liczne niż prezydenckie.

- Bardzo dziękujemy za wszystkie potwierdzone obecności na tych obchodach, ale rozumiemy także motywy i to, że decyzja o wycofaniu przyjazdu prezydentów wynika po prostu z rozsądku - mówił Szczerski.

Uroczystości w Ossowie i Radzyminie

Uroczystości upamiętniające stulecie Bitwy Warszawskiej odbędą się też w innych miejscowościach w kraju, w tym w miejscach związanych ze zwycięską bitwą w 1920 r. W Ossowie na Cmentarzu Bohaterów 1920 r. przed południem odbędzie się uroczysta msza św. pod przewodnictwem przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego. Po nabożeństwie odbędzie się Apel Poległych i złożenie wieńców, a także piknik historyczny przy Samorządowej Instytucji Kultury "Wrota Bitwy Warszawskiej" oraz piknik wojskowy pod patronatem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka na polu corocznej rekonstrukcji Bitwy.

W Radzyminie prymas Polski abp Wojciech Polak odprawi po południu mszę św. na cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 r. Następnie odbędzie się Apel Poległych i złożenie wieńców.