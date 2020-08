Rekompensaty za nieodbyte wycieczki. Jest decyzja Sejmu

Sejm uchwalił drugą Tarczę antykryzysową dla turystyki. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma wypłacać rekompensaty za opłacone i nieodbyte przez koronawirusa imprezy turystyczne.

UFG dokonywać będzie wypłat na rzecz podróżnych za nieodbyte imprezy turystyczne w związku z epidemią koronawirusa - wynika z poselskiego projektu ustawy, który przyjął Sejmu. Za uchwaleniem ustawy głosowało 430 posłow, nikt nie był przeciw, jeden się wstrzymał. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Na stronach Sejmu w piątek został opublikowany poselski projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jego autorem są posłowie PiS.

Prace nad ustawą w Sejmie przebiegały bardzo szybko. Wcześniej komisja finansów zaakceptowała kilkanaście uwag, jakie do projektu zgłosili sejmowi legislatorzy. Przewodniczący komisji Henryk Kowalczyk apelował, aby z powodu sytuacji w branży jak i wakacji sejmowych ewentualne wnioski legislacyjne zostały zgłoszone podczas najbliższego posiedzenia Senatu. Podczas drugiego czytania, kluby oraz koło poselskie nie zgłosiły do projektu dalszych uwag.

O szybkie prace nad ustawą zaapelował także wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, który przypomniał, że we wrześniu zapadnie termin, jaki został wyznaczony operatorom turystycznym na zwroty pieniędzy za nieodbyte imprezy turystyczne.

Vouchery i zwroty pieniędzy

Projekt noweli zawiera kolejne rozwiązania pomocowe skierowane do branży turystycznej, która przeżywa kłopoty w związku z koronawirusem. W uchwalonej jeszcze w marcu tzw. tarczy 1.0 zdecydowano, by biura turystyczne mogły oferować vouchery na wyjazdy klientom, jeżeli ich impreza się nie odbyła w związku z wybuchem epidemii. Druga opcją był zwrot pieniędzy. W tym jednak przypadku klient musiałby czekać na to do 180 dni. Celem tych przepisów było zapewnienie płynności firmom turystycznym, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji w związku z kryzysem.

Zgodnie z nowymi przepisami, organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Będzie on musiał do wniosku dołączyć wykaz umów, od których odstąpili klienci.

Z ustawy wynika również, że wniosek do UFG będzie składał też podróżny, który ubiega się o rekompensatę. Zgodnie z nowelizacją, UFG po otrzymaniu wniosków od organizatora turystyki oraz podróżnego będzie je weryfikował, a następnie dokonywał wypłat na rzecz podróżnych. Taka weryfikacja ma trwać maksymalnie do czterech miesięcy, a rekompensaty mają być wypłacane w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

Środki na wypłaty mają pochodzić z nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Zwrotów, który stanowić będzie wyodrębniony rachunek w BGK. Źródłem finansowania zadań Funduszu mają być m.in. wpłaty z budżetu państwa, czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Gut-Mostowy dodał, że kolejnym rozwiązaniem, jaki przewiduje projekt jest utworzenie Turystycznego Funduszu Pomocowego, który ma zabezpieczyć biura podróży w przyszłości.