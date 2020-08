Zwroty pieniędzy za nieodbyte wycieczki. Projekt ustawy w Sejmie

Na stronach Sejmu w piątek został opublikowany poselski projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jego autorem są posłowie PiS.

Vouchery i zwroty pieniędzy

Projekt noweli zawiera kolejne rozwiązania pomocowe skierowane do branży turystycznej, która przeżywa kłopoty w związku z koronawirusem. W uchwalonej jeszcze w marcu tzw. tarczy 1.0 zdecydowano, by biura turystyczne mogły oferować vouchery na wyjazdy klientom, jeżeli ich impreza się nie odbyła w związku z wybuchem epidemii. Druga opcją był zwrot pieniędzy. W tym jednak przypadku klient musiałby czekać na to do 180 dni. Celem tych przepisów było zapewnienie płynności firmom turystycznym, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji w związku z kryzysem.

W uzasadnieniu opublikowanego w piątek projektu czytamy jednak, że z przeprowadzonych analiz wynika, że do końca czerwca niecałe 30 proc. podróżnych zdecydowało się na przyjęcie vouchera.

"Z kolei kilkumiesięczny kompletny zastój na rynku usług turystycznych nie dał organizatorom turystyki możliwości wygenerowania odpowiednich środków na pokrycie wpłat z tytułu odwołanych imprez" - podkreślono.

Dlatego też w projekcie zaproponowano wprowadzenie mechanizmu, który miałby pokryć wypłaty dla klientów biur podróży.

Elektroniczny wniosek

"Organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty" - czytamy w uzasadnieniu.

Z projektu wynika ponadto, że podobny wniosek do UFG będzie składał również podróżny, który ubiega się o rekompensatę.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, UFG po otrzymaniu wniosków od organizatora turystyki oraz podróżnego będzie je weryfikował, a następnie dokonywał wypłat na rzecz podróżnych.

Środki na wypłaty mają pochodzić z nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Zwrotów.