Prezydent wręczył nominacje generalskie

Uroczystość rozpoczęła tegoroczne Obchody Święta Wojska Polskiego, które połączone są z obchodami 100. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 r., stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

- To bardzo ważny dzień, bo to jedne z najbardziej symbolicznych nominacji generalskich w historii Wojska Polskiego. Wojsko Polskie ma wewnętrzne poczucie kontynuowania tradycji tamtych zwycięzców sprzed 100 lat. Zwycięzców, którzy byli w jakże trudnej sytuacji; zwycięzców, którzy zwyciężyli pomimo zwątpienia w kraju i poza granicami; zwycięzców, którzy zwyciężyli rzutem na taśmę, kiedy wszystko wydawało się przegrane. Zwyciężyli dlatego, że zachowali męstwo, odporność psychiczną, siłę woli i determinacje do ostatniego momentu - mówił prezydent.

ZOBACZ: Czas na rozproszoną promocję Polski. Warzecha o polityce historycznej

Duda zwrócił się także do nominowanych generałów. - Bierzecie na siebie odpowiedzialność za dowodzenie na najwyższym poziomie - powiedział. Jak zaznaczył prezydent, "służba to wielkie zobowiązanie".

- Niech te nominacje w przeddzień Święta Wojska Polskiego, 100-lecia bitwy warszawskiej będą dla całego wojska symbolem jego rozwoju - podkreślił Duda.