Trump: Izrael nawiąże stosunki dyplomatyczne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

Prezydent USA Donald Trump poinformował na Twitterze w czwartek, że Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) nawiążą stosunki dyplomatyczne. Gwarantem ma być porozumienie, które zatrzyma planowaną przez władze izraelskie aneksję części okupowanych terytoriów palestyńskich.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

Oznacza to, jak pisze Associated Press, że ZEA będą pierwszym państwem Zatoki Perskiej i trzecim krajem arabskim, który ustanowi stosunki dyplomatyczne z Izraelem.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ocenił, że nawiązanie stosunków dyplomatycznych przez jego kraj z ZEA to "dzień historyczny". Ambasador Izraela w Waszyngtonie uznał, że to " wielki dzień dla pokoju" i wyraził wdzięczność prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za doprowadzenie do "tego przełomu".

Izrael nie utrzymuje stosunków z większością muzułmańskich państw. Wyjątkami są Egipt i Jordania.

Rezygnacja z aneksji

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) potwierdziły, że Izrael zrezygnuje z aneksji okupowanych terytoriów palestyńskich. Palestyńczycy potępili porozumienie między ZEA, Izraelem i USA uznając je za "nagradzanie izraelskiej okupacji" ich terytoriów.

Następca tronu Abu Zabi szejk Mohammad Ibn Zajed napisał na Twitterze, że osiągnięto porozumienie, na mocy którego Izrael wstrzyma się od aneksji terytoriów palestyńskich.

- Podczas mojej dzisiejszej rozmowy telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem i premierem Izraela Netanjahu uzgodniono, że należy powstrzymać aneksję terytoriów palestyńskich przez Izrael. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Izrael uzgodniły również, że określą kierunek rozpoczęcia wspólnej współpracy na rzecz poprawy stosunków dwustronnych - pisał na Twitterze szejk.

During a call with President Trump and Prime Minister Netanyahu, an agreement was reached to stop further Israeli annexation of Palestinian territories. The UAE and Israel also agreed to cooperation and setting a roadmap towards establishing a bilateral relationship. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 13, 2020

Wysokiej rangi przedstawicielka władz palestyńskich Hanan Aszrawi oskarżyła ZEA o "normalizację" stosunków z Izraelem, czemu Palestyńczycy byli zawsze przeciwni.

- Izrael został nagrodzony za to, co nielegalnie i ustawicznie robił Palestynie od początku okupacji - napisała Aszrawi na Twitterze. "Proszę nie róbcie mu przysługi" - dodała, zwracając się do władz ZEA.

laf/PAP