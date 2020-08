Śmigłowcem, który wpadł do Wisły, lecieli młoda kursantka i instruktor

Na miejscu prowadzone są czynności, m.in. oględziny miejsca zdarzenia, przy udziale technika kryminalistyki. Są też m.in. strażacy, WOPR oraz eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

- Jest również obecna prokurator z Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim, która te czynności nadzoruje. Dopiero po ich wykonaniu straż pożarna będzie się starała wydobyć wrak śmigłowca na ląd - powiedziała st. asp. Joanna Wielocha.

Instruktor i kursantka na pokładzie

Dodała, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż śmigłowcem lecieli młoda kobieta i 25-letni mężczyzna pochodzący z województwa kujawsko-pomorskiego. - Prawdopodobnie on był instruktorem, a ona kursantką - podała st. asp. Wielocha.

Do wypadku doszło ok. godz. 14 na wysokości ul. Promiennej w Sadach. Do Wisły wpadł tam lekki śmigłowiec Robinson. Jako pierwszy do rozbitków dotarł patrol policji rzecznej, który wyłowił rannych - mężczyznę i kobietę - z wody oraz przetransportował ich na brzeg.

wirtualnynowydwor.pl Do wypadku doszło ok. godz. 14

Następnie rannych zabrało pogotowie;

wirtualnynowydwor.pl Ranni są w stanie ciężkim - mają potłuczenia i złamania

. - Mężczyzna został zawieziony karetką do szpitala. Po kobietę z kolei przyleciało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - informował mł. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

"Nie widać, aby wyciekało paliwo lotnicze"

Strażak relacjonował, że po wypadku śmigłowiec wystaje lekko z wody i znajduje się na środku Wisły. - Mamy potwierdzone, że w środku maszyny oprócz tych dwóch osób nikogo więcej nie było. Na szczęście na razie nie widać, aby wyciekało z niej paliwo lotnicze. Prewencyjnie będziemy jednak rozkładać zapory, które będą miały za zadanie ewentualne ograniczanie jakiś wycieków - wyjaśnił.

Maszyna, która wpadła do Wisły, to prawdopodobnie szkoleniowy śmigłowiec, który leciał z lotniska z Modlinie.

Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu wirtualnynowydwor.pl.

WIDEO: Na miejscu wypadku są eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

grz/ PAP, polsatnews.pl