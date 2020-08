Nowa lista "żółtych" i "czerwonych" powiatów. Dane resortu zdrowia

- Na nowej liście powiatów z dodatkowymi obostrzeniami znajduje się 18 powiatów - ogłosił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Uściślił, że niektóre powiaty "opuściły" strefę żółtą, a inne do niej weszły. Ponadto, resort przygotował tzw. listę ostrzegawczą regionów, w których sytuacja epidemiczna jest bliska temu, aby wprowadzić w nich surowsze restrykcje.

Wiceminister Cieszyński mówił, że w powiatach, gdzie w zeszłym tygodniu wprowadzono dodatkowe obostrzenia, odnotowano spadek liczby nowych zakażeń.

W aktualnej liście, którą przedstawiono w czwartek, znalazło się 18 powiatów (o jeden mniej niż poprzednio). Dodatkowe restrykcje w znajdujących się na niej regionach będą obowiązywać od piątku.

Nowe listy "czerwonych" i "żółtych" powiatów

Do "czerwonych" powiatów dopisano miasto Jastrzębie-Zdrój, które wcześniej znajdowało się w "żółtej" strefie. Ponadto, pozostały na niej powiaty ostrzeszowski, nowosądecki, wieluński, pszczyński, rybnicki, wodzisławski oraz miasta Nowy Sącz, Ruda Śląska i Rybnik.

Nowa "żółta" lista składać się będzie z powiatów pszczyńskiego, raciborskiego, limanowskiego, grajewskiego, nowotarskiego oraz miast: Żor, Białej Podlaskiej (tam kilkadziesiąt nowych przypadków z wesela), nowotarski.

Strefę "żółtą" opuściły powiaty kępiński, przemyski, pińczowski, wieruszowski, jarosławski oraz miasto Przemyśl.

Resort stworzył także tzw. listę ostrzegawczą, na której znalazły się powiaty: tatrzański, bialski, kępiński, zwoleński oraz słubicki. Cieszyński wyjaśnił, że sytuacja epidemiczna jest coraz gorsza, ale na razie nie na tyle groźna, by "nadać" tym regionom kolor.

Obecna lista "żółtych" i "czerwonych" powiatów obowiązuje od soboty.

"Czerwonymi" strefami Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wtedy powiaty: ostrzeszowski, nowosądecki, wieluński, pszczyński, rybnicki, wodzisławski oraz miasta Nowy Sącz, Ruda Śląska i Rybnik.

Resort narzucił tam m.in. obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej, zakazał organizacji kongresów i targów, działalności parków rozrywki i wesołych miasteczek oraz wszelkich wydarzeń kulturalnych. Ponadto, wydarzenia rodzinne takie jak wesela i pogrzeby, mogą mieć maksymalnie 50 uczestników.

W "żółtych" regionach łagodniejsze obostrzenia

Natomiast do "żółtych" stref należą powiaty: wieruszowski, jarosławski, kępiński, przemyski, cieszyński, pińczowski, oświęcimski oraz miasta Jastrzębie Zdrój, Przemyśl i Żory.

W tych powiatach na kongresach i targach może przebywać co najwyżej jedna osoba na 4 m kw. obiektu, w którym odbywa się wydarzenie. Na imprezy sportowe i kulturalne oraz seanse filmowe w kinach wchodzi natomiast tyle osób, ile wynosi 25 proc. miejsc na publiczności. W weselach i pogrzebach może uczestniczyć co najwyżej 100 osób.

"Nie widzimy, aby rozlewało się to szeroko na Polskę"



Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił w czwartek, że nowa lista "czerwonych" i "żółtych" powiatów będzie liczyła mniej więcej tyle pozycji, ile obecna.

- Jeżeli jest powyżej 6 osób na 10 tys. nowych przypadków, to mamy strefę żółtą. Jeżeli powyżej 12 przypadków, to mamy strefę czerwoną. Podamy nowe wartości, ale nie widzimy, żeby to się rozlewało szeroko na Polskę, na szczęście - mówił w TVN24.

