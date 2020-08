Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Potrzeby szkół we Włoszech w związku z rozpoczęciem roku szkolnego we wrześniu to 2,5 miliona nowych ławek, 2 miliony testów dla nauczycieli i personelu oraz 11 mln maseczek i 50 tysięcy litrów żelu do rąk dziennie - podano na miesiąc przed wznowieniem nauki.

Dużym wyzwaniem dla kierownictwa włoskiej oświaty jest doprowadzenie do pomyślnej realizacji przetargu na dostawę nowych, jednoosobowych ławek szkolnych: około 2 milionów tradycyjnych i prawie pół miliona nowoczesnych. Spośród 14 firm , które zgłosiły się do przetargu, w środę wybrano 11, głównie włoskich - poinformowały media. Ławki mają być dostarczone przed inauguracją roku szkolnego 14 września.

Rząd zapewnił, że wyposażenie to trafi do szkół na czas.