Senatorowie KO z prośbą do prezydenta. Chodzi o Białoruś

Senatorowie poinformowali o jednogłośnym zaakceptowaniu w środę przez Komisję Spraw Zagranicznych i UE, a także Komisję Ustawodawczą projektu rezolucji Senatu, dotyczącej sytuacji na Białorusi.

- Senat ma nie tylko prawo, ale i obowiązek reagować na to, co się dzieje w naszym bezpośrednim otoczeniu i co dotyczy polskich obywateli i polskiego państwa - mówił Bogdan Klich.

"Nasi sąsiedzi wschodni odgrywają kluczową rolę"

- Senat ma prawo do tego, aby oczekiwać od władz RP, od prezydenta i od rządu podejmowania działań kompleksowych, przemyślanych i strategicznych, a nie tylko kroków doraźnych i często chaotycznych - dodał Klich.

Wyraził nadzieję, że jednomyślne poparcie rezolucji będzie miało miejsce podczas debaty nad nią na posiedzeniu plenarnym.

ZOBACZ: List Andrzeja Dudy do światowych przywódców ws. Białorusi

- Ta rezolucja jest wyrazem naszego przekonania, że w polityce polskiej nasi sąsiedzi wschodni odgrywają kluczową rolę - podkreślał Klich.

- W tej rezolucji zwracamy się do prezydenta i rządu o podjęcie działań szybkich, skoordynowanych i przemyślanych - dodał.

Prośba do prezydenta

- Zwracamy się też do prezydenta Andrzeja Dudy o pilne zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo to się dzieje na Białorusi, dotyczy bezpieczeństwa państwa polskiego - mówił Klich. Dodał, że senatorowie oczekują też informacji od rządu, jakie działania zamierza podjąć w sprawie sytuacji na Białorusi.

Chcą też informacji o stanie przygotowań do przyjęcia fali uchodźców z Białorusi. - Instytucje państwa polskiego odpowiedzialne za politykę w stosunku do uchodźców muszą być przygotowane na życzliwe przyjęcie naszych braci Białorusinów - zaznaczył senator KO.

ZOBACZ: Ministrowie państw UE spotkają się ws. Białorusi. Apelowała o to Polska

Wiceszef komisji spraw zagranicznych i UE Marcin Bosacki dodał, że do konsensusu w sprawie treści rezolucji doszło dzięki wycofaniu się przez autora projektu, senatora Bogdana Zdrojewskiego, z niektórych sformułowań.

- W tej rezolucji wzywamy społeczność międzynarodową, zwłaszcza instytucje UE, by w większej mierze wsparły dążenia Białorusinów do demokracji i ochrony ich praw obywatelskich - mówił Bosacki.

UE powinna wpłynąć na prezydenta Łukaszenkę, żeby zaprzestał represji, a także powinna przedstawić plan wprowadzania demokracji na Białorusi.

Czwarta rezolucja

Bogdan Zdrojewski dodał, że to czwarta rezolucja w sprawie Białorusi, trzy pierwsze były w PE, ta jest w Senacie. - Za każdym razem dokonywałem pewnej oceny tego, co się na Białorusi działo. Dziś możemy powiedzieć, że sytuacja jest najdramatyczniejsza, a ostatnich kilkunastu latach tak dramatycznej sytuacji, tak ostrego sporu, tak jednoznacznej sytuacji jeszcze nie było - mówił senator KO.

- Jesteśmy dziś przekonani, że presja ze strony społeczności międzynarodowej może przynieść efekt - dodał.