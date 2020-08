"Moczem w koronwairusa". Przez fake newsy zmarło co najmniej kilkaset osób

Zalew fake newsów dotyczących koronawirusa kosztował życie co najmniej 800 osób, a kilka tysięcy straciło przez niego zdrowie - informuje niemiecki portal Deutsche Welle, powołując się na raport American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Wśród skrajnych przykładów kłamstw na temat COVID-19 przywołano m.in. zalecenia picia krowiego czy też wielbłądziego moczu w celu ochrony zdrowia.