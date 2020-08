4-latek skoczył do kanału. Próbował ratować swoją mamę [WIDEO]

Czterech policjantów, którzy w poniedziałek nad ranem przybyli na miejsce wezwania, przystąpiło do akcji ratowniczej. Jeden z nich ustawił się na nasypie kanału, inny trzymał pas, aby mógł dosięgnąć matki i dziecka.

Urzędnicy powiedzieli, że funkcjonariusze próbowali najpierw przejąć chłopca od trzymającej go matki, ale nie reagowała, a wręcz utrudniała próbę podjęcia dziecka. Była wyraźnie czymś odurzona, być może pod wpływem alkoholu.

Zniknęła pod powierzchnią mętnej wody

Na nagraniu z kamery policyjnej słychać, jak funkcjonariusze wielokrotnie proszą kobietę o przekazanie im dziecka.

- Myślałem tylko o tym, że muszę wyciągnąć dziecko z wody - powiedział Sergio Cordova, jeden z policjantów uczestniczących w akcji.

W pewnym momencie matka z chłopcem w ramionach zniknęła pod powierzchnią mętnej wody.

On 7/10/20, officers from our Intracoastal District responded to a call regarding several people drowning in the canal. A four year old child had jumped into the water to try to save his mother. The mother appeared to be intoxicated and refused to comply with rescue attempts. pic.twitter.com/Vb9pbye6Kd