Wypchnął żonę z roweru wodnego. Nie potrafiła pływać

Mężczyzna wypchnął swoją żonę z roweru wodnego do Jeziora Złotnickiego (woj. dolnośląskie). Kobieta nie potrafiła pływać i tylko dzięki szybkiej reakcji świadka została wyciągnięta z wody. 47-latek odpowie nie tylko za narażenie żony na niebezpieczeństwo utraty życia, ale także za znieważenie funkcjonariuszy, którzy pojawili się na brzegu, by go zatrzymać.