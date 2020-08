Kombajn zgniótł auto. Kierowca i pasażer wyszli o własnych siłach

Od piątku do niedzieli na terenie powiatu ostródzkiego (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do 18 kolizji i jednego wypadku drogowego. Jedno z tych zdarzeń, do którego doszło w miejscowości Kitnowo, wyglądało szczególnie dramatycznie.

ZOBACZ: Wypadek w Śląskiem. Auto wjechało w matkę z trojgiem dzieci na pasach

24-letni kierowca hondy nie dostosował prędkości do warunków ruchu i wyjeżdżając ze wzniesienia zjechał na przeciwległy pas jezdni wprost pod nadjeżdżający kombajn.

Nikt nie został ranny

Samochód, którym podróżowali dwaj mężczyźni, dosłownie wbił się w maszynę rolniczą. Chociaż całe zdarzenie wyglądało bardzo dramatycznie, a cały dach samochodu został zmiażdżony, nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Podróżujący samochodem mężczyźni o własnych siłach opuścili pojazd - poinformowała straż pożarna. Kierowca hondy co prawda skarżył się na ból kręgosłupa i został przewieziony do szpitala, ale jak się okazało, nie potrzebował pomocy medycznej.

ZOBACZ: Kierowca ciężarówki nie zauważył, że pchał kilkaset metrów inne auto

Policjanci przebadali kierowcę samochodu pod kątem zawartości alkoholu w organizmie. Okazało się, że 24-latek miał we krwi 0,3 promila alkoholu.

"Mimo iż jest to wartość wykroczeniowa, mężczyzna stracił prawo jazdy" - poinformowała miejscowa policja.

dk/ polsatnews.pl