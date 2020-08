"Bareja by się nie powstydził". Gąsowski o zasadach w samolocie

Piotr Gąsowski wybrał się ostatnio w podróż samolotem do Szczecina. Prowadzący program "Twoja twarz brzmi znajomo" podzielił się w mediach społecznościowych swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa na pokładzie maszyny.

Piotr Gąsowski wybrał się na Pomorze Zachodnie w ramach promocji swojej książki "Co mi w życiu nie wyszło". Prezenter wrażeniami z podróży w czasach pandemii podzielił się w mediach społecznościowych.

Jak się okazuje, była ona pełna zaskoczeń. Pierwsze z nich miało miejsce jeszcze przed startem samolotu.

"Gdzie w tym jakakolwiek logika?!"

"W samolocie zadziwił mnie komunikat: Prosimy o zachowanie dystansu społecznego (min. 1,5 m) i niegromadzenie się w żadnej części samolotu" - napisał Gąsowski na Instagramie. Do wpisu dołączył zdjęcie z pokładu maszyny.

Według niego dostosowanie się do komunikatu było niemożliwe, bo oznaczałoby, że pasażerowie powinni się rozsiąść. Był jednak pewien problem - wszystkie miejsca były zajęte.

"Po prostu full! A dystans między pasażerami wynosi od 3 do 50 cm! O co tu chodzi?! Gdzie w tym jakakolwiek logika?!" - pytał. Jak dodał "reżyser Bareja by się nie powstydził takiej sceny".

Aktor znalazł jednak sposób, aby dostosować się do zaleceń.

"W związku z tym, mam zamiar odizolować się w WC! Lot trwa tylko 50 minut, tak więc połączę przyjemne z pożytecznym. No i spełnię polecenie personelu pokładowego" - napisał żartobliwie.

"Na tym polega ta paranoja"

W dalszej części wpisu Gąsowski stwierdził, że szkoda mu stewardess, bo muszą "takie głupoty odczytywać". "Tak... głupoty, ponieważ żaden z pasażerów nie ma nawet szans na zastosowanie się do tych zaleceń" - wyjaśnił.

"Widzą to i one i my... Na tym polega ta paranoja! Muszą też być bardzo cierpliwe wobec niektórych mniej cierpliwych i mniej empatycznych pasażerów..." - dodał.

Na koniec zaapelował o wyrozumiałość dla personelu pokładowego. "Pamiętajcie, że to nie jest ich wina!" - stwierdził.

W związku z epidemią koronawirusa pasażerowie mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych zarówno na lotnisku, jak i na pokładzie samolotu.

