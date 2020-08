Temat Białorusi na szczycie w Brukseli? Szef Rady Europejskiej nie wyklucza

- Zostaliśmy poinformowani o stanowisku premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie Białorusi. Przewodniczący Michel zareagował dziś rano na Twitterze, wzywając do zaprzestania przemocy wobec protestujących. Następny szczyt unijny zaplanowano na wrzesień. Porządek obrad zostanie ustalony w odpowiednim czasie w okresie poprzedzającym posiedzenie. Prezydent uważnie śledzi sytuację na Białorusi w pełnej koordynacji z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem" - powiedział jeden z urzędników Rady Europejskiej w Brukseli.

Oficjalnie kolejny szczyt UE jest zaplanowany na październik, lecz według urzędników UE Michel planuje zwołać nadzwyczajny szczyt Unii pod koniec września. Jeden z urzędników przekazał korespondentowi Polskiej Agencji Prasowej, że mógłby się on odbyć 24-25 września.

"Przemoc nie jest odpowiedzią"

Celem jest omówienie tych tematów, które nie pojawiały się na wcześniejszych posiedzeniach Rady Europejskiej w tym roku z powodu pandemii Covid-19, w tym relacji z zagranicznymi partnerami.

- Przemoc wobec protestujących nie jest odpowiedzią Białorusio. Wolność słowa, wolność zgromadzeń, podstawowe prawa człowieka muszą być przestrzegane - napisał w poniedziałek Michel na Twitterze. Była to reakcja na starcia demonstrantów z siłami bezpieczeństwa, do których doszło w Mińsku po zakończeniu niedzielnych wyborów prezydenckich na Białorusi.

Violence against protesters is not the answer #Belarus



Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld.