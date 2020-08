11-latek rozszarpany przez niedźwiedzie. Chciał zrobić z nimi zdjęcie

Do zdarzenia doszło w mini-ZOO przy pensjonacie w rosyjskim Soczi, kiedy 11-letni Nikita razem z dwiema koleżankami stali przy klatce z niedźwiedziami.

Chciał zrobić zdjęcie

Według świadków chłopiec miał się popisywać przed przyjaciółkami i prowokować niedźwiedzie uderzając je w łapy. Dziewczynki - w zbliżonym wieku do chłopca - przerażone obserwowały jego "wyczyny".

11-latek miał też pozować do zdjęcia z dzikimi zwierzętami, ale podszedł zbyt blisko. Wtedy doszło do tragedii.

Zwierzęta pochwyciły chłopca i wciągnęły go do klatki przez wykopany w ziemi otwór. Według relacji jednego ze świadków, chłopiec miał sam otworzyć drzwi do klatki.

Zwierzęta zastrzelono

Na oczach dziewczynek niedźwiedzie rozszarpały 11-latka. Nastolatki próbowały wezwać pomoc, ale kiedy nadeszła, było już za późno na ratunek. Obsługa pensjonatu zastrzeliła zwierzęta, by dostać się do chłopca. .

Przybyły na miejsce lekarz stwierdził jednak zgon 11-latka. Dziewczynkami zajął się psycholog.

