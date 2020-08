Jechał autem bez drzwi. Miał prawie 1,8 promila alkoholu

Kierowca został zatrzymany do kontroli w niedzielę ok. godziny 15 we wsi Wykno (woj. łódzkie). Jego samochód przykuł uwagę funkcjonariuszy drogówki.

Mężczyzna poruszał się samochodem Daewoo Matiz, który wyróżniał się tym, iż nie posiadał tylnego zderzaka, tylnych świateł, tablicy rejestracyjnej, drzwi, pokrywy bagażnika oraz pokrywy silnika.

Pijany i bez prawa jazdy

Na widok policji 25-latek wyskoczył z auta przez otwór przeznaczony na tylne drzwi. Nie udało mu się jednak uciec daleko, został zatrzymany przez mundurowych.

"W aucie znajdował się jego 31-letni znajomy. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości kierującego ustalono, że ma on 1,76 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a samochód, który prowadził nie był dopuszczony do ruchu. Matiz miał usunięte numery VIN" - przekazał zespół prasowy łódzkiej policji.

Trzy mandaty i areszt

25-latek za wykroczenia, których się dopuścił, został ukarany trzema mandatami na kwotę 1000 zł. Noc spędził w policyjnym areszcie.

Blisko 1,8 promila alkoholu w organizmie miał 25-latek, którego zatrzymali policjanci. Poruszał się po drodze publicznej matizem, który nie posiadał tylnego zderzaka, pokrywy bagażnika, silnika, świateł, tablicy rejestracyjnej ani drzwi. @PolskaPolicja https://t.co/bZqYCw9Z2t pic.twitter.com/rLtMGdgBFm — Łódzka Policja (@policja_lodzka) August 10, 2020

Mężczyzna trafi również przed oblicze sądu, usłyszy zarzuty ws. kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu oraz usunięcia znaków identyfikacyjnych samochodu. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

ms/grz/ polsatnews.pl