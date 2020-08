Przyjechali samochodem na policję w poszukiwaniu kolegi. Obaj byli pijani

W nocy z niedzieli na poniedziałek do Komendy Miejskiej Policji w Płocku zgłosiło się dwóch młodych mężczyzn. Jak relacjonowali, byli na dyskotece, ale nie mogą znaleźć kolegi, z którym bawili się na imprezie.

Twierdzili, że mają informację o tym, iż kolega został zatrzymany przez policjantów. Jednak oprócz imienia, nic o nim nie wiedzieli. Rozmowa z mężczyznami była utrudniona, ponieważ obaj byli nietrzeźwi. W końcu udało się ustalić, że mężczyzna, o którego pytali nie został zatrzymany.

Po uzyskaniu informacji opuścili komendę i poszli do zaparkowanej przed budynkiem mazdy.

Ponad dwa promile w organizmie

Gdy policjanci zauważyli, że jeden z mężczyzn siada za kierownicą samochodu, uniemożliwili im wyjazd.

29-latek w rozmowie z policjantami przyznał, że to on wsiadł za kierownicę mazdy i przyjechał do komendy pomimo tego, że pił wcześniej alkohol.

Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Okazało się również, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a samochód, którym podróżował nie jest ubezpieczony oraz nie posiada aktualnych badań technicznych.

Samochód został odholowany, a 29-latka czekają dalsze konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania.

