Rząd do 25 sierpnia chce przedłużyć zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym w związku z epidemią koronawirusa; na liście znalazło się 45 krajów - wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Chodzi m.in. o Stany Zjednoczone, Rosję, Izrael, Singapur, Luksemburg. Publikujemy pełną listę kierunków objętych zakazem.

W piątek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

"W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego" - podano.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym utraci moc z końcem dnia 11 sierpnia 2020 r. Dodano, że z uwagi na ogłoszenie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, "konieczne jest wprowadzenie zakazów w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych po powyższym terminie".

Zakaz lotów m.in. do USA i Rosji

Na rządowej liście znalazło się 45 krajów z zakazem w międzynarodowym ruchu lotniczym. Chodzi m.in, o Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Rosję, Brazylię, Stany Zjednoczone, Luksemburg, Singapur, Oman, Mołdawię.

Jak napisano, rozporządzenie będzie obowiązywało do 25 sierpnia 2020 r.

Pełna lista krajów z zakazem lotów z Polski

Projekt rozporządzenia przewiduje, że co najmniej do 25 sierpnia 2020 r. z Polski nie polecą rejsowe samoloty do:

1) Bośni i Hercegowiny;

2) Czarnogóry;

3) Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej;

4) Federacji Rosyjskiej;

5) Federacyjnej Republiki Brazylii;

6) Księstwa Andory;

7) Królestwa Arabii Saudyjskiej;

8) Królestwa Bahrajnu;

9) Królestwa Suazi;

10) Meksyku;

11) Państwa Izrael;

12) Państwa Katar;

13) Państwa Kuwejt;

14) Republiki Argentyńskiej;

15) Republiki Armenii;

16) Republiki Azerbejdżanu;

17) Republiki Chile;

18) Republiki Dominikańskiej;

19) Republiki Ekwadoru;

20) Republiki Gabońskiej;

21) Republiki Gwatemali;

22) Republiki Hondurasu;

23) Republiki Iraku;

24) Republiki Kazachstanu;

25) Republiki Kirgiskiej;

26) Republiki Kolumbii;

27) Republiki Kosowa;

28) Republiki Kostaryki;

29) Republiki Macedonii Północnej;

30) Republiki Malediwów;

31) Republiki Mołdawii;

32) Republiki Panamy;

33) Republiki Peru;

34) Republiki Południowej Afryki;

35) Republiki Salwadoru;

36) Republiki Serbii;

37) Republiki Singapuru;

38) Republiki Surinamu;

39) Republiki Zielonego Przylądka;

40) Rumunii;

41) Stanów Zjednoczonych Ameryki;

42) Sułtanatu Omanu;

43) Wielkiego Księstwa Luksemburga;

44) Wielonarodowego Państwa Boliwia;

45) Wspólnoty Bahamów.

Projekt przewiduje, że zakaz nie będzie obowiązywał dla samolotów wykonujących loty międzynarodowe m.in. na zlecenie albo za zgodą premiera oraz realizowanych na potrzeby polskiego lub zagranicznego wojska.

Ponad 800 nowych zakażeń w piątek

W Polsce zanotowano w piątek 809 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To najwięcej od początku epidemii w Polsce.

Resort dodał, że na Covid-19 zmarło kolejnych 13 pacjentów. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach śląskim (259) i małopolskim (144). Bilans wszystkich zakażeń przekroczył 50 tysięcy.

Nowe i potwierdzone przypadki zakażeń pochodzą z województw: śląskiego (259), małopolskiego (144), mazowieckiego (104), łódzkiego (46), wielkopolskiego (46), pomorskiego (41), podkarpackiego (35), opolskiego (26), dolnośląskiego (22), lubuskiego (21), warmińsko-mazurskiego (17), lubelskiego (14), zachodniopomorskiego (14), świętokrzyskiego (11), kujawsko-pomorskiego (8) i podlaskiego (1).

Resort zdrowia przekazał też, że zmarło 13 kolejnych osób chorych na Covid-19 (wiek-płeć, miejsce zgonu): 78-M Poznań, 80-M Tychy, 77-M Gliwice, 56-M Zduńska Wola, 71-K Łódź, 86-K Warszawa, 85-M Wrocław, 84-M, 92-M, 90-K Kraków, 78-K Białystok, 64-K Łańcut, 73-M Kędzierzyn-Koźle.

"Większość osób miała choroby współistniejące" - uściśliło ministerstwo.

