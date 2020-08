Ograniczenia w komunikacji w Rudzie Śląskiej. Powodem objęcie miasta "czerwoną strefą"

Jak poinformował w piątek rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek, z zapowiedzianych ograniczeń dotyczących komunikacji miejskiej w planowanych „czerwonych strefach” wyłączone mają zostać połączenia międzymiastowe.

- ZTM zabiegał o to, gdyż zdecydowana większość połączeń na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ma właśnie taki charakter. Dotyczy to przede wszystkim mieszkańców Rudy Śląskiej – wskazał Wawrzaszek, uściślając, że spośród wszystkich 39 linii autobusowych i tramwajowych kursujących na terenie tego miasta, 35 wyjeżdża poza jego obszar.

Których linii dotyczą obostrzenia?

Tym samym z wszystkich ok. 450 linii organizowanych przez ZTM w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metopolii, jedynie 4 mają zostać objęte bardziej rygorystycznymi obostrzeniami – chodzi o linie autobusowe nr 147, 155, 230 i 255.

- Są to linie wewnętrzne, tzn. kursujące tylko po Rudzie Śląskiej. O ile przekazane nam ustalenia zostaną dziś oficjalnie potwierdzone przez rząd, to w pojazdach tych linii będzie mogło przebywać tyle osób, ile stanowi 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących - podał Wawrzaszek. - W przypadku wszystkich pozostałych linii sytuacja się nie zmieni - uściślił.

ZTM już w czwartek zwrócił się do MZ o uściślenie zapowiedzianych nowych limitów w komunikacji sygnalizując, że nie uwzględniają one specyfiki transportu publicznego organizowanego na obszarze Metropolii.

Strefy zagrożenia epidemiologicznego

W czwartek Ministerstwo Zdrowia podało, że wyznaczając strefy zagrożenia epidemiologicznego, kierowało się liczbą zachorowań w poszczególnych powiatach w ostatnich 14 dniach - tam, gdzie na 10 tys. mieszkańców zachorowań było więcej niż 12, obowiązuje strefa "czerwona", a tam, gdzie liczba nowych chorych na 10 tys. mieszkańców wyniosła między 6 a 12 - "żółta".

W tych miejscach od soboty 8 sierpnia ma wrócić część obostrzeń. Zgodnie z podanymi w czwartek przez MZ wytycznymi dla transportu publicznego, w strefie „czerwonej” ma obowiązywać limit pasażerów w liczbie 50 proc. dostępnych w pojeździe miejsc siedzących.

Jeszcze w czwartek Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej, pisała w tym kontekście na Facebooku, że to liczące ok. 130 tys. mieszkańców miasto na prawach powiatu nie jest „samotną wyspą”.

"Specyfika regionu"

- Jesteśmy częścią ponad dwumilionowej metropolii. Mamy wspólną komunikację autobusową, tramwajową i kolejową. Nie wyobrażam sobie, jak w praktyce ma zostać wprowadzony w życie limit podróżujących w środkach transportu zbiorowego w Rudzie Śląskiej w sytuacji, kiedy dotyczy to połączeń z innymi miastami – sygnalizowała Dziedzic.

W piątek Wawrzaszek zaznaczył, że uzyskane tego dnia uściślenia dotyczące połączeń międzymiastowych są istotne także dla mieszkańców powiatów rybnickiego i pszczyńskiego - również oznaczonych przez MZ jako „strefy czerwone", do których również wjeżdżają m.in. autobusy ZTM.

"Cieszymy się, że nasze argumenty oraz specyfika regionu i organizowanego przez nas transportu publicznego są brane pod uwagę" – zaznaczył Wawrzaszek. „Duże podziękowania za otwartość należą się panu Tomaszowi Olszewskiemu, który jest członkiem gabinetu politycznego wicepremier Jadwigi Emilewicz i uczestniczył w rozmowach" - zasygnalizował.

W Rudzie Śląskiej znajduje się m.in. kopalnia Bielszowice, będąca w ostatnim czasie jednym z głównych ognisk koronawirusa w regionie. Do piątku koronawirusem zaraziło się 532 tamtejszych górników. Obecnie trwają tam badania przesiewowe załogi.

1,5 tys. autobusów i tramwajów

Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) jest jednym z największych organizatorów transportu publicznego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin GZM oraz 12 miast z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na prawie 7 tys. przystanków. Większość linii to połączenia międzymiastowe.

Zgodnie z dotychczasowymi ograniczeniami w komunikacji publicznej, z autobusów i tramwajów może korzystać liczba pasażerów równa liczbie miejsc siedzących w pojeździe lub równa 50 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy pozostawieniu co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.