Gdzie będzie prezydent Duda w 2025 roku? Zaskakująca odpowiedź Sikorskiego

Radosław Sikorski pytany w "Graffiti", gdzie widziałby prezydenta Andrzeja Dudę po zakończeniu kadencji odpowiedział: "może gdzieś w klasztorze". - Wydaje mi się to właściwe dla prezydenta. Nie sądzę, że jego druga kadencja była sukcesem - mówił Sikorski.

We wcześniejszej części rozmowy z Tomaszem Machałą, Sikorski ocenił, że rządzący "przyuczyli Polaków do życia w kłamstwie", a Andrzej Duda przysięgał podczas zaprzysiężenia na konstytucję, którą "wielokrotnie łamał".

Prowadzący program pytał swojego gościa, gdzie widziałby Dudę w 2025 r., po zakończeniu kadencji.



- Może gdzieś w klasztorze? Przypominam, jest tradycja. Jan Kazimierz np. zrezygnował z korony, gdy Sejm nie pozwolił mu dotrzymać ślubów lwowskich. Wydaje mi się to właściwe dla prezydenta Dudy. Nie sądzę, że jego druga kadencja była sukcesem - odpowiadał europoseł.

WIDEO: fragment programu "Graffiti"

Sikorski ocenił też plany prezydenta ws. pierwszej zagranicznej wizyty. Andrzej Duda, chce odwiedzić Włochy i spotkać się z papieżem w Watykanie. - Partia rządząca wprowadza nam radykalny tradycjonalizm, więc patronat Watykanu nad tym procesem byłby Andrzejowi Dudzie pomocny. Chociaż uważam, że papież Franciszek jest znacznie bardziej otwartą osobą niż polski Kościół, czy jego ideologiczni sojusznicy w Polsce - mówił europoseł.

Prezydent: wielu Polaków się ze mną zgodzi

Prezydent Andrzej Duda w programie "Gość Wydarzeń" w czwartek przypomniał, że już w czasie debaty przed wyborami zapowiedział, że swoją pierwszą wizytę po wygranych wyborach chciałby złożyć we Włoszech - w Rzymie i w Watykanie.

- Tak też zrobię i to będzie 22 września, ta wizyta się rozpocznie, potrwa trzy dni. Będzie to rzeczywiście spotkanie z władzami Włoch i będzie to spotkanie także w Watykanie z Ojcem Świętym - powiedział Duda.

Prezydent dodał, że "jest to dla niego bardzo ważna podróż". - Myślę, że wielu Polaków zgodzi się ze mną, że to jest to miejsce, gdzie prezydent Polski powinien przyjechać na początku drugiej kadencji - powiedział Andrzej Duda.

bas/luq/ Polsat News