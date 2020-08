Pierwsza wizyta zagraniczna. Andrzej Duda wyjawił, dokąd pojedzie

Prezydent przypomniał, że już w czasie debaty przed wyborami zapowiedział, że swoją pierwszą wizytę po wygranych wyborach chciałby złożyć we Włoszech - w Rzymie i w Watykanie.

- Tak też zrobię i to będzie 22 września, ta wizyta się rozpocznie, potrwa trzy dni. Będzie to rzeczywiście spotkanie z władzami Włoch i będzie to spotkanie także w Watykanie z Ojcem Świętym - powiedział Duda.

Włochy i Watykan

Prezydent dodał, że "jest to dla niego bardzo ważna podróż". - Myślę, że wielu Polaków zgodzi się ze mną, że to jest to miejsce, gdzie prezydent Polski powinien przyjechać na początku drugiej kadencji - powiedział Andrzej Duda.

O wizycie prezydenta we Włoszech mówił jeszcze w czasie kampanii szef Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski. Szczerski przekonywał, że wizyta w Rzymie "byłaby symbolem, że Włochy, które miały trudną sytuacje pandemiczną, były w stanie ją pokonać". Szczerski wyjaśnił, że wizyta miałaby także związek z 100. rocznicą urodzin papieża Jana Pawła II, która przypadła w tym roku.

Podobnie wypowiadał się wcześniej prezydent. 6 maja podczas debaty prezydenckiej w TVP Andrzej Duda zapowiedział, że z pierwszą wizytą po objęciu urzędu prezydenta na drugą kadencję może udać się do Rzymu, bo - jak mówił - oznaczałoby to, że epidemia koronawirusa minęła.

"Wielu ludzi w Polsce poczuło się urażonych"

Andrzej Duda został również zapytany w programie "Gość Wydarzeń" o incydenty z zawieszeniem flag na warszawskich pomnikach, w tym na figurze Chrystusa, przed kościołem św. Krzyża. Dziennikarz zapytał, czy poczuł się urażony, Duda odparł, że "tę flagę w jakimś sensie próbowano związać z Chrystusem, który jest bardzo ważny dla ludzi wierzących". - To było głęboko nie fair i myślę, że wielu ludzi w Polsce poczuło się urażonych - ocenił.

Bogdan Rymanowski dopytywał, czy zatrzymanie aktywistów i przedstawienie im zarzutów było adekwatne do tego co zrobili. - Ja uważam, że był to czyn absolutnie naganny. Nigdy, nawet polskiej flagi, tam nie umieszczono. Uważam, że sprawa powinna zostać rozpoznana przez odpowiednie służby, które dokonały zatrzymania - mówił prezydent.

