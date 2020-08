Dzik ukradł nudyście torbę z laptopem [ZDJĘCIA]

Aktorka Adele Landauer, która zrobiła w środę zdjęcia pościgu, opublikowała je na Facebooku. Wpis został udostępniony ponad 10 tys. razy.

"Natura kontratakuje!" - napisała Landauer, dodając, że mężczyzna był rozbawiony sytuacją. Wyjaśniła także, że pokazała mu zrobione przez siebie zdjęcia, a on wyraził zgodę na publikację.

Jak podaje BBC News, w Niemczech istnieje silna tradycja naturyzmu, a latem normalne jest rozbieranie się w parkach. Ruch powrotu do natury jest znany jako Freikoerperkultur - "kultura wolności ciała" - w skrócie FKK.

