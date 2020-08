Protesty w Hiszpanii. Mieszkańcy obawiają się zakażeń od obcokrajowców

Większość protestów prowadzona jest przed ośrodkami dla nielegalnych imigrantów, którzy dotarli do Hiszpanii drogą morską z północnych brzegów Afryki. Manifestacje takie odbywały się już m.in. w Kartagenie oraz Murcji, na południowym wschodzie.

Nietypowy protest

Nietypowy protest przeciwko migrantom prowadzony jest od środy w Tunte, na Gran Canarii, na Wyspach Kanaryjskich, gdzie w jednym z budynków byłej szkoły planowano umieścić około 80 imigrantów z Afryki przebywających na kwarantannie.

Okoliczna ludność nie tylko wyszła w geście sprzeciwu na ulice, ale również ustawiła na jednej z nich barykadę. Część z ponad stu uczestników protestu wdała się też w szarpaninę z przedstawicielami mediów oraz funkcjonariuszami policji.

Zbiegli ze szpitala

W sobotę po południu hiszpańska żandarmeria poinformowała, że na terenie wspólnoty autonomicznej Murcji prowadzi poszukiwania 44 nielegalnych imigrantów z Algierii. Zbiegli oni ze szpitala polowego w Kartagenie, gdzie byli objęci kwarantanną. Dotychczas nie zostali odnalezieni.

W środę z ośrodka dla imigrantów w Algeciras, na południu kraju, zbiegło z kolei trzech innych nielegalnych imigrantów. Hiszpańskie służby potwierdziły, że poszukiwani Afrykańczycy są zakażeni koronawirusem.

Z kolei od niedzieli hiszpańskie służby poszukują dwóch osób z Belgii, które miały przejść test na obecność koronawirusa w regionie Galicji, na północnym zachodzie.

Ostatnia doba była pierwszą od kwietnia, kiedy liczba nowych zakażeń koronawirusem przekroczyła w Hiszpanii poziom 4 tys. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarła kolejna osoba, a łączna liczba zmarłych na Covid-19 wynosi już 28 500.

"Czerwone kraje" na norweskiej liście

W Norwegii z kolei tamtejsze MSZ za "czerwone kraje" z powodu pandemii Covid-19 uznało Francję, Monako, Szwajcarię oraz Czechy. Oznacza to, że od 8 sierpnia wszyscy przyjeżdżający z tych państw będą poddawani obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie.

Polska utrzymała status "zielonego" kraju, jedynie gmina Bodoe na północy Norwegii zaapelowała do mieszkańców powracających z Polski o poddanie się dobrowolnej izolacji. Ma to związek z wykryciem zakażenia SARS-CoV-2 u jednej z osób przebywającej wcześniej w Polsce.

MSZ Norwegii za ryzykowne uznało podróże do dwóch do tej pory "zielonych" regionów Szwecji: Skanii oraz Kronobergu, za to zezwoliło na wyjazdy do Dalarny, Soedermalandu, Uppsali oraz Vaesterbotten.

W czwartek w Norwegii potwierdzono kolejnych 47 przypadków koronawirusa. Łączny bilans to 9409. Przyrost zakażeń w ostatnim tygodniu związany jest m.in. z ogniskiem, jakie wykryto na wycieczkowcu Roald Amundsen. Zakażonych jest już łącznie 62 członków załogi oraz pasażerów dwóch rejsów.

