Czas na zwiedzanie Polski. Pomoc dla krajowej turystyki

Panie Ministrze, gdzie Pan będzie spędzać urlop? W Zakopanem?

Panie Ministrze, gdzie Pan będzie spędzać urlop? W Zakopanem?

W tym roku nie przewiduję w najbliższym czasie urlopu. Jest tyle pracy, że mogę tylko marzyć o odpoczynku. Ale oczywiście jeśli będę miał chwilę na oddech, to oczywiście będę łapał w Zakopanem.

W tym pytaniu jest inna teza na której mi zależy. Zakopane to pana dom, a wszyscy zastanawiają się czy nie będą musieli spędzać urlopu w domu?

Podhale to mój dom i azyl, ale gdybym znalazł chwilę, to pewnie wybrałbym się na krótki urlop kamperem po Polsce.

Polacy mogą mieć te marzenia bardziej rozbudowane. Urlopy są nam zresztą potrzebne. Czy my, pod koniec maja, jesteśmy już w stanie planować urlop?

Wszelkie plany są obarczone ryzykiem ze względu na sytuację epidemiczną, ale jestem dobrej myśli. Dziś turystyka krajowa i zwiedzanie Polski wydaje się być realnym scenariuszem. Jeśli chodzi o zamykanie i otwieranie granic, to nie chciałbym nic przesądzać, bo zależy to od wielu zmiennych, które są dynamiczne.

Od 1 lipca Gruzja będzie otwierać swoje granice dla turystów z całego świata. Ten kraj może być inspiracją dla naszych działań?

Dopiero, co rozmawiałem z ambasadorem Gruzji. W najbliższym czasie pojawi się prośba skierowana w stronę Polski, by w ramach umów bilateralnych otworzyć ruch graniczny między naszymi krajami. Myślę, że to dobry i realny scenariusz dla tych krajów, w których współczynnik zachorowań na Covid-19 jest niski. Oczywiście trzeba stworzyć odpowiedni reżim sanitarny, ale ten tok myślenia wydaje się nam słuszny. Będziemy rozważać umowy bilateralne z sąsiednimi krajami oczywiście analizując je pod kątem bezpieczeństwa.

Mimo wszystko większość z nas czekają wakacje w Polsce. Pytanie czy polska turystyka jest na to gotowa?

Branża turystyczna jest nie tylko przygotowana, ale czeka i bardzo tego potrzebuje. Model turystyki na najbliższe miesiące, to turystyka krajowa oparta o podróżowanie rodzinne. Mam nadzieję, że ten rok będzie podporządkowany pod taki profil turystyki, bo jest on też najbezpieczniejszy.

Mówi pan o tym, że turystyka wychodzi spod klucza… Pytanie w jakim stanie wychodzi?

Wychodzi po pandemii bardzo obolała. Na pewno zmieni się struktura turystyki, bo popyt turystyczny będzie inny. Najważniejsze będzie bezpieczeństwo. Zmiany będą wymuszone po pierwsze przepisami administracyjnymi, po drugie ograniczonymi obszarami wyjazdu, a po trzecie bezpieczeństwem samych klientów. To zdefiniuje tegoroczne wyjazdy.

Jak rząd wspiera branżę turystyczną? To jest ponad 6 proc. naszego PKB.

Odroczenie skutecznej rezygnacji z imprezy turystycznej o 180 dni - jest to jeden z przepisów, który odłożył ewentualne bankructwa firm turystycznych w Polsce. Turysta będzie dostawał też voucher, który da mu na rok możliwość zamiany tej wycieczki, która się nie odbyła na inną. Dzięki temu uniknęliśmy sytuacji, w której nagle wszyscy wycofują swoje wpłaty, a firmy z dnia na dzień tracą płynność finansową. To daje im przynajmniej kilka miesięcy oddechu. Są też inne narzędzia: zwolnienia z ZUS, świadczenia postojowe czy subwencje z PFR. Wielu firmom już udało się uzyskać konkretne wsparcie finansowe. Jesteśmy w stałym kontakcie z branżą i reagujemy na bieżąco na jej potrzeby.

Jak dowiedzieć się, jaka pomoc nam przysługuje?

Wraz z wejściem w życie tarczy antykryzysowej uruchomiliśmy specjalną stronę internetową i infolinię dla przedsiębiorców. W przyszłym tygodniu ruszamy z cyklem wideokonferencji dla przedsiębiorców - Tarcza Antykryzysowa dla Biznesu. Organizujemy je wspólnie z PARP. Zachęcamy zatem wszystkich przedsiębiorców do udziału w naszych webinarach i korzystania z wiedzy naszych ekspertów. 26 maja zapraszam szczególnie przedsiębiorców zainteresowanych tematem pozyskiwania środków finansowych dla branży turystycznej.

WIDEO: Wicepremier Jadwiga Emilewicz i prezes PARP Małgorzata Oleszczuk o wideokonferencjach dla przedsiębiorców

Jak można się zgłaszać do udziału w tej konferencji?

Przez stronę: www.parp.gov.pl/tarcza

Wracając do szacowania strat po wirusie. Wiemy o ile skurczyła się polska branża turystyczna?

Na tę chwilę nie mamy dokładnych szacunków. Nie ma dotąd wielu wniosków o upadłość biur podróży. Są to bardzo trudne chwile, ale nie jest tak źle, jak we Włoszech czy w Grecji, gdzie nawet połowa podmiotów branży turystycznej może rozważać upadłość. Wszyscy liczą na to, że już niedługo znów będziemy mogli podróżować, a co za tym idzie odżyje ruch turystyczny.

I jesteśmy pewni, że to się zaraz nie zmieni?

To wszystko będzie zależeć od tego, jakie będą następne miesiące. Kluczowe jest oczywiście to jak będzie przebiegać sytuacja epidemiczna. Musimy być przygotowani na różne warianty. Żyjemy w czasie bardzo dynamicznego rozwoju sytuacji i nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Jesteśmy jednak dobrej myśli.

Jesteśmy przygotowani na najgorsze?

Należy pamiętać o polskiej specyfice. Grecja i Włochy opierają się na turystyce przyjazdowej. Polska jest w o tyle dobrej sytuacji, że ponad 60 proc. całego obrotu branży, to turystyka krajowa – to najwyższy udział w Europie. Dla Polski to dobra informacja, bo w takiej sytuacji stymulowanie rynku turystyki krajowej może wpłynąć pozytywnie na całą gospodarkę.

WIDEO: Wiceminister Gut-Mostowy o konsultacjach online dla przedsiębiorców

