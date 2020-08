"Jestem dumny z tego, co udało mi się osiągnąć" - zapewnił Andrzej Duda w podsumowaniu pierwszej kadencji swojej prezydentury. Przypomniał m.in. o wprowadzonych po 2015 r. programach socjalnych, takich jak "500 plus" i "Leki 75 plus". Zapewnił, że chce Unii Europejskiej "wolnych narodów i równych państw", a rozmowy z ludźmi są dla niego "źródłem wiedzy, motywacji i inspiracji".