Rodzice przywieźli 9-latka do szpitala, bo "był senny". Lekarze odkryli pocisk w jego głowie

Chłopiec wraca już do zdrowia, jest przytomny i komunikuje się z lekarzami oraz rodziną. To również, że zdumiewające dla lekarzy, którzy przyznali, że pocisk przeszedł przez "bardzo ważne struktury mózgowe". Wszystko wskazuje na to, że chłopiec będzie miał niewielkie uszkodzenie mózgu lub nawet nie będzie ich wcale.