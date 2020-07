Skradziono pieniądze na sprzęt dla niepełnosprawnej Mai. 6-latce pomogli widzowie Polsatu

Podczas włamania i kradzieży w domu niepełnosprawnej Mai złodzieje zabrali pieniądze przeznaczone na remont i zakup specjalnego komunikatora wzrokowego, by sześciolatka mogła porozumiewać się z otoczeniem. Po materiale "Wydarzeń" do mamy dziewczynki zgłosili się ludzie dobrej woli. Sprawą zajęła się reporterka Sylwia Cybulska.

Dwa tygodnie temu emitowaliśmy w "Wydarzeniach" materiał, w którym opowiadaliśmy o dziewczynce i jej mamie Pani Anecie, które padły ofiarą włamywaczy. Z ich domu w biały dzień ktoś wyniósł biżuterię i ponad 10 tys. złotych. Pieniądze pochodziły ze zbiórek, miały być przeznaczone na zakup urządzenia, dzięki któremu dziewczynka mogłaby kontaktować się z otoczeniem. Policja cały czas szuka sprawców.

"Mogliśmy pomóc i to zrobiliśmy"

Nasz reportaż obejrzał pan Dominik Ruch i po krótkiej naradzie z żoną podjął decyzję, by kupić wzrokowy komunikator dla 6-latki. - Decyzja była prosta - tak, robimy to! - mówi. - Mogliśmy pomóc i to zrobiliśmy - dodaje. Dzisiaj prezent trafił do Mai.

- Cudowny człowiek, trzeba mieć naprawdę otwarte serce, żeby tak zareagować, bo tak naprawdę pan Dominik nas nie znał. Zareagował natychmiast i sprawił, że jesteśmy mega szczęśliwi. Bardzo bardzo dziękujemy - mówi pani Aneta. Darczyńca zadeklarował również, że ubezpieczy dom kobiety od ewentualnych kradzieży.

Do kobiety zgłaszają się kolejni darczyńcy. - Zgłosił się pan Karol, który zadeklarował remont łazienki, przystosowanie jej do potrzeb Mai - mówi mama dziewczynki.

Lekarze nie dawali jej szans

Maja ma sześć lat. Pierwszy rok życia spędziła na OIOM-ie, pod respiratorem. Lekarze nie dawali jej szans.

Dziewczynka jednak okazała się wojowniczką. Dzisiaj potrafi powiedzieć kilka słów. Dzięki komunikatorowi, który otrzymała, będzie mogła wyrazić to, co czuje i czego w danym momencie potrzebuje.

