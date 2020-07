Wsiadł pod wpływem alkoholu za kierownicę i zabił kobietę. "Będę tego żałował do końca życia"

Do tragicznego wypadku doszło w 2017 roku. - Wspominam ten dzień bardzo przykro. Czuje się winny tego, co zrobiłem. Nie chciałem tego, jest mi bardzo, bardzo przykro, że niewinna kobieta straciła życie z mojej winy - powiedział Polsat News sprawca skazany za spowodowanie wypadku.

Jak przyznał nie ma dnia, żeby nie myślał o tej tragedii. - Jeden ludzki błąd, albo ludzka głupota, doprowadził do wypadku, którego skutkiem była śmierć starszej kobiety - dodał mężczyzna.

"Emocje wzięły górę"

Sprawca wypadku wyjaśnił, że wsiadł do samochodu pod wpływem alkoholu po kłótni z żoną.

- Tego feralnego dnia trochę się pokłóciłem z żoną, teściowa trochę dodała, w nerwach wyszedłem z domu. (...) W pewnym momencie zauważyłem, że w kieszeni spodni mam kluczyki, więc postanowiłem pojechać po piwo i wtedy doprowadziłem do tego nieszczęsnego wypadku - opisywał mężczyzna w rozmowie z reporterem Polsat News.

ZOBACZ: Potrącił kobietę na pasach i uciekł. "Myślałem, że to pies"

- Wiedziałem, że jestem pijany, ale górę wzięły emocje, nerwy - tłumaczył.

- To było w nocy, dochodziła północ, było ciemno i ślisko, nie zauważyłem tej kobiety i stało się, jak się stało - wyjaśnił.

- Potrąciłem jadącą w tym samym kierunku rowerzystkę, w ogóle jej nie zauważyłem, usłyszałem tylko huk i zobaczyłem pękniętą szybę. Gdy się zatrzymałem, zobaczyłem, że kobieta jest w bardzo ciężkim stanie. Nie wiedziałem, co mam robić, żeby jej nie zaszkodzić, więc czekałem na przyjazd karetki - dodał.

"Załamałem się"

Potrącona kobieta zmarła następnego dnia w szpitalu. - Gdy się o tym dowiedziałem, załamałem się. Nie wiedziałem, co będzie ze mną, co będzie z moją rodziną, co będzie z rodziną tej poszkodowanej pani - mówił.

W chwili wypadku kierowca miał 1,2 promila alkoholu w organizmie. Usłyszał zarzuty zagrożone karą od 2 do 12 lat więzienia.

ZOBACZ: Pijany kierowca wjechał na chodnik i potrącił dwóch chłopców [ZDJĘCIA]

- Załamałem się, bo nigdy nie miałem konfliktu z prawem, nie miałem styczności z więzieniem, nigdy wcześniej nie znalazłem się w takiej sytuacji - stwierdził.

WIDEO: Rozmowa z mężczyzną skazanym za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu

Wyrok zapadł w 2017 roku przed świętami Bożego Narodzenia. Mężczyzna został skazany na 6,5 roku więzienia. Zostały mu jeszcze cztery lata.

ZOBACZ: Nietrzeźwy kierowca wjechał w kobietę na pasach. Policja publikuje nagranie

Podczas ogłaszania wyroku na sali sadowej był syn kobiety, która zginęła. - Powiedziałem "przepraszam", powiedziałem, że żałuję. Ale wiadomo, że słowo przepraszam życia nie wróci - dodał.

- Czuję się winny. Żałuję tego do dziś i będę żałował do końca życia. (...) Szczerze współczuję rodzinie poszkodowanej, bo zabrałem komuś matkę, babcię, najbliższą osobę i jest mi z tego powodu bardzo przykro - zapewnił.

"Życie ludzkie jest bezcenne"

Mężczyzna twierdzi, że przed wypadkiem był "raczej dobrym kierowcą". - Jeździłem przepisowo, nie miałem żadnego problemu z prawem, żadnych mandatów, nic. W tym przypadku główną przyczyną był alkohol - przyznał.

ZOBACZ: 7-latek zginął potrącony w Rybniku. Zatrzymano 4 osoby, które jechały autem. Wszystkie były pijane

Opowiadając swoją historię zaapelował do kierowców "żeby nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających". - Życie ludzkie jest bezcenne. Swoim zachowaniem odebrałem komuś bliską osobę i boję się, że stracę też własną rodzinę - powiedział.

Mężczyzna idąc do więzienia zostawił żonę i małe dziecko.

- W momencie wypadku moja córka miała osiem miesięcy. Czas spędzony w więzieniu, dla mnie jako ojca, jest ciężkim przeżyciem. Najważniejsze chwile w życiu dziecka - pierwsze kroki, pierwsze ząbki, to wszystko tak jakbym stracił, bo tego nie widziałem - kończy.

WIDEO - Trzaskowski nie przyszedł do Pałacu. Zobacz reakcję prezydenta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/hlk/ Polsat News, polsatnews.pl